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家長團體：引導孩子接受自己

聯合報／ 記者許維寧柯美儀／台北報導

兒福聯盟調查發現，三成七的國、高中生於網路上看過他人照片後，曾有自認很醜、很胖的自卑感受。對此，教師坦言，女學生的容貌焦慮較男生更明顯；家長團體則建議，父母應適度引導子女接受自己，勿口頭上比較外貌。

高雄市三民家商教師臧俊維表示，容貌焦慮其實在這個年齡層的青少年都差不多，女學生會互相比較誰比較漂亮，因此容貌焦慮的情況相較男學生更為明顯。他觀察，現在仍戴口罩的學生，大多是不想做表情管理，或因為社恐，戴著口罩會比較安心。

臧俊維提到，近年受到抖音、韓流影響，學生的造型出現很大變化，尤其高一下學期最明顯，高二幾乎天天化妝，高三更不用說，連服裝都有很大改變。現在學校每周有兩節自主學習課程，還有學生會研究化妝。

國教行動聯盟理事長王瀚陽說，國、高中生難免注重外表，但若過度關注，如強烈要求照片細節，甚至拍五十張照片只為選一張，過於注重名牌、新潮服飾，且又伴隨焦慮、倦怠等生理狀況，就要注意可能已從「在意外貌」，演變成「容貌焦慮」。

王瀚陽指出，容貌焦慮的源頭可能是社群上的比較，也可能來自於追星，然而網路、電視上呈現的樣貌多是修飾、後製的結果，已經很難定義真實，建議父母別時常提及「誰比較漂亮」、「哪種美才是美」，而是引導子女接受、理解自己的特別，也接受每個人或多或少都有一些瑕疵，甚至能引導子女思考，網路上的照片是否經修飾，讓子女會接受自己的好，別過度比較。

兒福聯盟 容貌焦慮 口罩

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