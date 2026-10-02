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35％青少年深陷容貌焦慮 逾 23% 不脫口罩

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
根據兒福聯盟調查，超過三分之一青少年自陳有容貌焦慮，考慮醫美、整形，甚至極端手段的意願也顯著攀升。圖為示意圖，非當事人。記者林伯東／攝影
根據兒福聯盟調查，超過三分之一青少年自陳有容貌焦慮，考慮醫美、整形，甚至極端手段的意願也顯著攀升。圖為示意圖，非當事人。記者林伯東／攝影

社群媒體時代「顏值至上」的氛圍加劇了容貌焦慮。兒福聯盟昨發布「二○二六年青少年容貌焦慮及心理健康調查報告」指出，超過三分之一青少年自陳有容貌焦慮，且高達百分之四十二點八的青少年曾遭家長批評長相、身材或穿著。兒盟提醒家長，隨口的批評、否定，將讓孩子焦慮感飆高三倍。

兒盟政策發展處副處長李宏文表示，即使新冠疫情已經過去幾年，但調查數據仍顯示，百分之廿三點五的青少年，每天有超過一半的時間配戴口罩，主因不再是防疫，而是為了遮掩容貌與情緒；調查也發現，百分之卅五點四青少年自陳有容貌焦慮，其中少女比率百分之四十八點七，是少男百分之廿點六的二點三倍。

李宏文說，這些在校及日常生活超過一半時間配戴口罩的國高中生，理由除百分之七十八是基於「習慣」，遮掩表情、情緒與容貌也都有百分之四十以上，防疫的反而是少數僅占百分之廿九點二。且有百分之卅九點五在上體育課或運動時堅持戴口罩，更有百分之七連吃飯都不願取下。

容貌焦慮究竟從何而來？兒盟調查指出，百分之卅七點二國高中生表示在網路上看到他人照片或影片後，曾產生覺得自己很醜、很胖、惡心或自卑的感受。

進一步分析發現，容貌焦慮愈嚴重的學生，每天花在打理外表的時間與變美手段愈繁複，考慮醫美、整形，甚至極端手段的意願也顯著攀升。有百分之十八點七青少年表示會考慮接受醫美，比率比上一次、二○二四年的調查結果明顯提高，也有百分之八點五的學生表示「有機會想打瘦瘦針」。

李宏文說，這讓青少年不在乎真假，只在乎美不美，調查有近半學生表達，只要能讓自己看起來更好看，就算修圖修得跟本人有落差也沒關係。

李宏文也說，進一步分析發現，低自尊、孤獨感與來自家長的批評，是加劇青少年容貌焦慮的關鍵變項，高容貌焦慮的青少年中，經常或總是遭到家長批評外型的比率為百分之十點八，是低容貌焦慮組百分之三點三的三點三倍；且高容貌焦慮的青少年落入高度情緒困擾百分之廿五點一、出現輕生意念百分之廿九點六的比率也偏高。

李宏文呼籲師長，要先理解青少年心理防衛機制，避免強摘口罩、批評外貌，同時引導青少年運用「鏡子練習」，建立自我接納及肯定，如果發現青少年因容貌焦慮出現嚴重情緒低落、人際退縮或輕生念頭，應主動陪伴青少年尋求學校輔導室、心理諮商等協助，及早介入才能降低風險。

容貌焦慮 青少年 口罩

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