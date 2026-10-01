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阮劇團「噪音風暴」推雙劇作 從家庭深處回望台灣

中央社／ 台北1日電
阮劇團2026年以「人生百味」為題推出2部作品，包含「樓上的好人」與「家族排列」，1日在台灣文學糧倉舉辦記者會，現場安排選段讀劇演出。中央社
阮劇團2026年以「人生百味」為題推出2部作品，包含「樓上的好人」與「家族排列」，1日在台灣文學糧倉舉辦記者會，現場安排選段讀劇演出。中央社

駐地在嘉義的阮劇團揮軍北上，年度製作「噪音風暴」以「人生百味」為題，選擇陳思宏「樓上的好人」與李屏瑤「家族排列」兩部作品改編成劇場製作，將在台北水源劇場登場。

藝術總監汪兆謙今天在記者會上表示，阮劇團一直把自己當成一座「文化實驗室」，「噪音風暴」不是把台語當成需要保存的標本，也不滿足於一年製作幾齣台語戲，而是持續追問台語劇除了鄉土、懷舊與身分認同，能不能承載更尖銳、更複雜的當代問題。

汪兆謙說，對阮劇團而言，「新台味實境」不是一種風格標籤，而是以台語和劇場觀察當代生活的方法，從台灣文學中尋找屬於這片土地的文本，建立台灣人觀看自己、書寫自己的舞台語言。

根據阮劇團的新聞資料，這次演出的陳思宏「樓上的好人」故事從彰化員林鐵道旁的一棟老理髮廳展開，樓下剪髮，樓上卻藏著孩子無法理解、也沒有人願意說明的祕密，長大之後離開故鄉的人重新回望童年，才逐漸理解記憶裡未曾被命名的歧視、暴力與家族創傷。

李屏瑤「家族排列」曾獲台北文學獎舞台劇本組優選。故事從父親過世、家人準備喪禮開始，一名意料之外的家族成員突然出現，使原本看似確定的家庭關係全面鬆動，父親留下的祕密，迫使每個人重新面對自己與家庭的關係。

「噪音風暴」製作人張歆宜表示，「噪音風暴」希望可以建立一個讓創作、觀眾與公共議題持續相遇的文化品牌，製作的目標也不只是將兩齣戲完成並搬進劇場，而是建立一個可以長期支持台灣原創、培養觀眾，並讓劇場介入社會討論的平台。

阮劇團2026「噪音風暴」年度劇展將自10月9日起至10月25日，共演出17場，地點在台北水源劇場。

噪音 風暴 家庭

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