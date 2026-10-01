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流感來襲全家中鏢！台中醫院疫苗專區開打 醫示警：重症攀升趕快打
公費流感、新冠疫苗今開打，衛福部台中醫院今起連兩天設立「公費疫苗專區」。急診醫師陳莉瑋觀察，近一個月碰到一家三代全中流感，中秋連假更是幾乎全家中鏢；醫師陳宗家提醒，重症數仍持續攀升，請盡速接種，增加保護力。
台中醫院長照大樓一樓大廳今、明兩天上午設置「公費流感專區」，今早7時已現排隊人潮，8時30分開打，大廳已經坐滿人，統計光上午就有逾200人接種，較去年增五成。
院長黃元德今早在副院長廖妙淯、林雍凱、感染科主任陳宗家與社工室主任蔡文菁陪同下，視察疫苗專區施打狀況，並示範「左流右新」雙臂同時接種流感、新冠疫苗。
黃元德表示，台中醫院連兩天設置公費疫苗專區，尤其今天起政府釋放健康幣大利多，打免費疫苗還可以獲得健康幣，未來可以在超商、健身房等處使用，他今天打兩劑就賺了1350點健康幣，早打疫苗早有防護力。
台中醫院急診室主任陳莉瑋觀察，近一個月來就碰到一家三代同時感染流感，高燒、倦怠、肌肉痠痛一起就醫的案例，中秋連假幾乎都是一家人同時就醫，提醒民眾勤洗手、戴口罩、打疫苗預防。
台中醫院感染科陳宗家主任指出，臨床發現今年流感重症還是以A型流感為主，新冠肺炎與流感的重症數仍持續攀升，提醒民眾不要輕忽病毒在長者與慢性病族群造成嚴重重症併發症的風險，符合第一階段資格的民眾應盡速接種，早日打疫苗造日產生防護力，才能對抗疫情威脅。
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