秋風起，濁水溪床迎來季節限定絕景。彰雲交界的西螺大橋下，「九月雪」甜根子草爆發。羽毛狀的潔白花穗沿著寬闊的河灘地延伸，遠望猶如為河床鋪上柔軟的銀白地毯，吸引攝影愛好者與遊客朝聖。甜根子草一波波翻湧的銀白草浪，與橫跨天際的鮮紅色西螺大橋形成強烈對比。

2026-10-02 00:00