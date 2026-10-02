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聯合報／ 本報訊

2026關鍵乳癌指引 掌握妳的治療方向

主講：台中慈濟醫院乳房醫學中心主任林金瑤、個管師林延珍

時間：10月3日(六)上午10時10分至12時

地點：台中慈濟醫院大愛樓六樓國際會議廳

台中市潭子區豐興路一段88號

報名洽詢：0800-014-090

下背痛的預防與治療

主講：中醫大附醫台北分院醫療部主任、復健科醫師王局文

時間：10月4日(日)下午1時30分至3時30分

地點：基督教台灣信義會內湖思恩堂

台北市內湖區星雲街90號2樓

報名洽詢：02-2791-9696轉3009

「粉紅十月乳癌防治」活動 乳癌篩檢新知

主講：台安醫院醫務一部部長黃宏昌

乳房外科醫師謝家明

乳房外科醫師劉亞力

時間：10月4日(日)上午9時30分至12時30分

地點：台安醫院一樓大廳

台北市八德路二段424號

主辦單位：台安醫院癌症品質計畫、台北市溫馨協會、財團法人政慧慈善基金會

台中 慈濟 乳癌

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