聽新聞
0:00 / 0:00
非聽不可
2026關鍵乳癌指引 掌握妳的治療方向
時間：10月3日(六)上午10時10分至12時
地點：台中慈濟醫院大愛樓六樓國際會議廳
台中市潭子區豐興路一段88號
報名洽詢：0800-014-090
下背痛的預防與治療
主講：中醫大附醫台北分院醫療部主任、復健科醫師王局文
時間：10月4日(日)下午1時30分至3時30分
地點：基督教台灣信義會內湖思恩堂
台北市內湖區星雲街90號2樓
報名洽詢：02-2791-9696轉3009
「粉紅十月乳癌防治」活動 乳癌篩檢新知
主講：台安醫院醫務一部部長黃宏昌
乳房外科醫師謝家明
乳房外科醫師劉亞力
時間：10月4日(日)上午9時30分至12時30分
地點：台安醫院一樓大廳
台北市八德路二段424號
主辦單位：台安醫院癌症品質計畫、台北市溫馨協會、財團法人政慧慈善基金會
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。