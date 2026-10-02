聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／AI也會出錯 須人類確認

聯合報／ 文／李建緯（竹縣竹北）
AI難以涵蓋所有細節情境，就醫提前回診仍須與醫師確認。圖／李建緯提供
AI難以涵蓋所有細節情境，就醫提前回診仍須與醫師確認。圖／李建緯提供

人工智慧AI近年深入人們的日常生活中，有些朋友喜愛配戴智慧型手表，隨時掌握自身的健康狀況；而我因為有心血管等慢性疾病，需要定期至醫院回診追蹤，除了看抽血報告請醫師解說外，醫師也會依據檢驗數據，適時為我調整處方藥物。

因為屬於可控制的慢性疾病，醫師每回會開給我連續3個月的處方箋，所以第2次及第3次領藥不一定得至原本的醫院拿藥，亦可到鄰近的健保特約藥局領藥即可，相當便利。

但是有一回，醫師開立3個月後的就診掛號日當天，因為我有要事無法到院就診，只得提前數日回醫院報到，記得在回診的前一天晚上，我還特地上網詢問AI，AI給的回覆是「提早10日內」回診即可，於是我就放心地按照原定計畫行事。

翌日上午到醫院看診，主治醫師按例解說檢驗報告數據後，隨即上網登入藥物準備開單，此時令人尷尬的場面出現了。醫師說因電腦系統設定緣故，最早只能提前於7日內開藥，而我剛好提前了1天，所以系統完全卡死，無法透過人工作業彈性變動。

經過這次意外插曲，讓我學習到：即使再聰明的人類，都難免會出錯，更何況是機器。雖然AI不斷地進化發展，但仍難以涵蓋所有細節情境。以就醫這件事來說，若有特殊的需求狀況，還是得事先與醫師進行確認。

健保 抽血 慢性

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI也會不耐煩？網友驚呼「我的AI突然抱怨了」 網笑翻：不演了

工作將增加7800萬個？揭密AI殘酷真相：77%任務已被自動化

投書／AI真的在自己做主嗎？

AI減速豈可球員兼裁判

相關新聞

誇大療效 活化勝3年罰890萬

醫師江守山代言益生菌保健食品「活化勝」，因誇大宣稱具逆轉腎病等效能，且不斷於電視廣告高頻率播放，衛福部食藥署企畫及科技管理組長鄭維智說，已依「食安法」開罰四○二萬元，而該公司歷年來已多次違規，自一一三年以來已遭連續開罰八九○萬元。

健康幣規則複雜 民眾喊投降

健康幣昨正式上路，不少民眾躍躍欲試，但實際操作發現規則複雜，乾脆棄「幣」投降。首次登錄健康幣專區可領兩百幣、完成生活型態評估量表再領一百幣，但健康幣最快也要兩天入帳，癌症篩檢、成人健檢更需等約兩個月，民眾盼簡化程序，否則恐降低使用意願。

廣角鏡／西螺大橋下 「九月雪」滿開

秋風起，濁水溪床迎來季節限定絕景。彰雲交界的西螺大橋下，「九月雪」甜根子草爆發。羽毛狀的潔白花穗沿著寬闊的河灘地延伸，遠望猶如為河床鋪上柔軟的銀白地毯，吸引攝影愛好者與遊客朝聖。甜根子草一波波翻湧的銀白草浪，與橫跨天際的鮮紅色西螺大橋形成強烈對比。

35％青少年深陷容貌焦慮 逾 23% 不脫口罩

社群媒體時代「顏值至上」的氛圍加劇了容貌焦慮。兒福聯盟昨發布「二○二六年青少年容貌焦慮及心理健康調查報告」指出，超過三分之一青少年自陳有容貌焦慮，且高達百分之四十二點八的青少年曾遭家長批評長相、身材或穿著。兒盟提醒家長，隨口的批評、否定，將讓孩子焦慮感飆高三倍。

家長團體：引導孩子接受自己

兒福聯盟調查發現，三成七的國、高中生於網路上看過他人照片後，曾有自認很醜、很胖的自卑感受。對此，教師坦言，女學生的容貌焦慮較男生更明顯；家長團體則建議，父母應適度引導子女接受自己，勿口頭上比較外貌。

健康主題館／腫瘤逾15公分 切7成肝臟救命

56歲王先生，4年前發現肝癌時，腫瘤已超過15公分且侵犯大血管，確診為晚期，最多剩9個月生命，家人陷入一陣慌亂。所幸在多專科整合後，先接受免疫合併標靶治療，待腫瘤縮小後再接受手術，切除7成肝臟，再電燒清除復發腫瘤，目前恢復良好。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。