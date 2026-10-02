健康你我他／AI也會出錯 須人類確認

人工智慧AI近年深入人們的日常生活中，有些朋友喜愛配戴智慧型手表，隨時掌握自身的健康狀況；而我因為有心血管等慢性疾病，需要定期至醫院回診追蹤，除了看抽血報告請醫師解說外，醫師也會依據檢驗數據，適時為我調整處方藥物。

因為屬於可控制的慢性疾病，醫師每回會開給我連續3個月的處方箋，所以第2次及第3次領藥不一定得至原本的醫院拿藥，亦可到鄰近的健保特約藥局領藥即可，相當便利。

但是有一回，醫師開立3個月後的就診掛號日當天，因為我有要事無法到院就診，只得提前數日回醫院報到，記得在回診的前一天晚上，我還特地上網詢問AI，AI給的回覆是「提早10日內」回診即可，於是我就放心地按照原定計畫行事。

翌日上午到醫院看診，主治醫師按例解說檢驗報告數據後，隨即上網登入藥物準備開單，此時令人尷尬的場面出現了。醫師說因電腦系統設定緣故，最早只能提前於7日內開藥，而我剛好提前了1天，所以系統完全卡死，無法透過人工作業彈性變動。

經過這次意外插曲，讓我學習到：即使再聰明的人類，都難免會出錯，更何況是機器。雖然AI不斷地進化發展，但仍難以涵蓋所有細節情境。以就醫這件事來說，若有特殊的需求狀況，還是得事先與醫師進行確認。