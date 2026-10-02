抗凝血藥、抗血小板藥 搞混恐增出血風險

不少民眾聽到「抗凝血藥」或「抗血小板藥」，常以為是「讓血變稀」的藥物，甚至認為可以互相替代。事實上，兩者雖然都能預防血栓，但作用機轉、適用疾病及使用時機並不相同，若自行停藥或混用，反而可能增加中風、心肌梗塞或出血風險。

血栓形成有兩種途徑：一是血小板聚集，像傷口止血「第一道防線」，若在動脈發生可能堵塞冠狀動脈或腦血管，造成心肌梗塞或缺血性中風。此時常用抗血小板藥物如阿斯匹靈或P2Y12受體抑制劑，可抑制血小板聚集。

另一途徑是凝血因子活化，形成纖維蛋白固定血栓，常見於心房纖維顫動或深部靜脈栓塞。這類血栓主要依靠抗凝劑，如華法林或新型口服抗凝劑（NOAC/DOAC），藉由抑制凝血因子活性降低栓塞風險。

臨床上，心肌梗塞接受支架治療後，多需抗血小板藥物；心房顫動患者則以抗凝劑預防腦中風。少數同時患有冠心病及心房顫動者，可能在醫師評估下短期合併使用兩類藥物，但出血風險更高，需嚴密追蹤。

用藥時最重要的是遵從醫囑，不可因瘀青、流鼻血或牙科治療就自行停藥。若需手術或侵入性檢查，應告知醫師目前使用的抗栓藥物，由醫療團隊決定是否暫停及停藥時間。

魚油、銀杏、人參及高劑量維生素E等保健食品，也可能增加出血風險，開始服用前最好與醫師或藥師討論，避免交互作用。

抗凝劑與抗血小板藥各有適應症，並無孰優孰劣。唯有了解差異、按時服藥並定期回診，才能在預防中風與心肌梗塞的同時，兼顧用藥安全。