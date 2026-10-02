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中醫改善失智症狀 依3辨證給藥

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導
失智患者常會出現失眠、神志不安等症狀，中醫也能介入作為輔助治療。圖／123RF
失智患者常會出現失眠、神志不安等症狀，中醫也能介入作為輔助治療。圖／123RF

台灣失智症患者持續增加，不少人出現記憶力下降、反應變慢，擔心是「失智症」前兆，多數人會尋求西醫診斷與治療，其實中醫也能緩解失智症狀。北醫附醫傳統醫學科主治醫師蘇煒騏表示，中醫將失智相關表現歸於「呆病」、「健忘」範疇，可從「虛、痰、瘀」三大方向辨證，搭配中藥、針灸及導引運動，配合西醫，作為失智症整合治療的一環。

蘇煒騏說，中醫認為失智症與臟腑功能衰退有關。古籍有「腎藏精，主骨、生髓」、「腦為髓之海」之說，隨著年齡增長、腎精逐漸不足，腦髓失去濡養，可能出現記憶力下降、思考遲鈍等表現；患者若有「痰、瘀」阻滯，氣血無法順利上達頭部，也可能影響腦部功能。

中醫協助改善失智症並非「一帖藥方吃到底」，而是依患者不同症狀及體質辨證論治。若失智患者合併嚴重失眠、記憶力衰退、神志不安，可依證型使用「天王補心丹」養心安神，或以「歸脾湯」益氣補血、健脾養心；若患者曾有缺血性中風或血管性病變，則可能使用「補陽還五湯」益氣活血化瘀。但每名患者狀況不同，仍須經中醫師診察後處方，不宜自行購藥服用。

中醫也可透過針灸介入。蘇煒騏指出，臨床常取頭面部的百會、四神聰、印堂等穴位，以醒腦開竅；四肢則可選擇合谷、足三里、陰陵泉等穴位，調理氣血。若患者同時有焦慮、煩躁或睡眠問題，也可依情況取神門、內關等穴位協助改善。

運動也是延緩認知退化重要的一環。蘇煒騏說，太極拳結合動作、平衡及認知訓練，對高齡者而言，不僅有助維持身體功能，也可降低跌倒風險；八段錦動作相對柔和，同樣適合部分長者作為規律運動選擇。

蘇煒騏說，若長者出現明顯健忘、迷路、重複詢問，甚至影響金錢管理、用藥或日常生活，應及早接受完整評估，釐清是否為失智症或其他疾病所致。治療上可採中西醫整合，由西醫進行疾病診斷及藥物治療，中醫則依體質搭配中藥、針灸與運動，協助改善睡眠、情緒及整體身體狀態，共同維持患者生活品質。

中醫 中風 失智

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