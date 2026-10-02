健康主題館／腫瘤逾15公分 切7成肝臟救命

56歲王先生，4年前發現肝癌時，腫瘤已超過15公分且侵犯大血管，確診為晚期，最多剩9個月生命，家人陷入一陣慌亂。所幸在多專科整合後，先接受免疫合併標靶治療，待腫瘤縮小後再接受手術，切除7成肝臟，再電燒清除復發腫瘤，目前恢復良好。

另一名76歲楊女士也分享罹癌治療過程，過去多次接受肝動脈栓塞及電燒，今年肝門附近再度復發，團隊考量年齡及腫瘤鄰近重要血管，最後改採組織碎化刀治療。另一位38歲黃先生長期洗腎，今年1月肝癌手術後復發，因腫瘤位置較深，加上每周須洗腎3次，選擇僅需單次療程的組織碎化刀，治療後3天順利出院。

病人可用「武器」變多

肝癌治療已不再只有「開刀或不開刀」的選擇，隨著手術、栓塞、電燒、放射治療、標靶、免疫治療到最新無創「碎化刀」等，病人可用的武器愈來愈多，但也面臨「到底該選哪一種」的新難題。台大癌醫分院院長吳耀銘表示，現代癌症治療走向多元且個人化，可避免病人在不同科別間奔波，甚至錯失最適合的治療時機。

吳耀銘強調，癌症不再是由單一科別就能解決的疾病，真正關鍵是透過多專科團隊替病人「選對武器、排對順序」。除了手術、放射治療、化學治療，還有標靶、免疫及細胞治療等不同選擇，治療更涵蓋外科手術、肝動脈栓塞、腫瘤消融、全身性藥物治療，以及近年發展的超音波腫瘤組織碎化治療，依病情與個人需求靈活運用不同工具。

同樣是肝癌，治療策略不能只看腫瘤大小，還必須評估腫瘤位置、有無侵犯血管、肝功能、年齡、體力及其他疾病，甚至病人的生活需求。吳耀銘說，不同治療也可能前後接續，例如原本無法手術的病人，經藥物治療讓腫瘤縮小後，可能重新取得開刀機會。王先生就是成功個案，跨科室擬定個人化治療計畫，若病情有變化，團隊可隨時調整下一步。

過去談到肝癌，第一時間多想到B、C型肝炎，隨著B肝疫苗普及、C肝治療進步，加上肥胖、糖尿病及代謝症候群增加，脂肪肝正逐漸成為不可忽視的肝癌風險因子。吳耀銘提醒，許多人健檢發現脂肪肝後，因沒有症狀便置之不理，甚至忙於工作多年未追蹤，等到不舒服就醫，腫瘤可能已大到十多公分。

脂肪肝不應放著不管

適逢10月肝癌月，台大癌醫中心昨日舉辦「你的肝苦，我們一起扛」肝癌衛教展覽活動，包括肝癌預防與治療。吳耀銘呼籲，比成功治療更重要的是如何避免肝癌拖到晚期才被發現。

脂肪肝早期通常沒有明顯症狀，容易被忽略。對多數脂肪肝患者而言，體重控制、調整飲食與規律運動仍是最重要的基礎治療，不能因為「沒有感覺」就放著不管。國健署資料顯示，台灣脂肪肝盛行率約三成，並非所有脂肪肝患者都會走向肝硬化或肝癌，但若進一步出現脂肪性肝炎、肝纖維化，長期下來就可能增加肝硬化與肝癌風險。

吳耀銘提醒，B、C型肝炎、長期大量飲酒、嚴重脂肪肝或已有慢性肝病者，都屬於需要特別注意的族群，應依醫師建議定期接受肝功能、腹部超音波等追蹤。「定期追蹤，就是希望不要一來腫瘤已經15公分。」肝癌若能早期發現，可選擇的治療方式更多，民眾即使工作再忙，也別讓沒有症狀的脂肪肝成為健康死角。