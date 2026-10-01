快訊

台指期夜盤上演多空拉鋸戰！高評價、高基期族群慎防拉回

川普爆「偉大的台灣晶片公司投資5000億美元」 親揭伊朗戰爭為何不善罷干休

周揚青驚爆醫美後遺症大爆發 親口認了「臉部饅化」真實現況曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

健康幣開跑…首日已9.6萬人獲300幣新手禮 商品12月開換

中央社／ 台北1日電
健康幣於10月1日正式上線，民眾只要下載健保快易通APP，填寫生活型態量表，或是做健康檢查、癌症篩檢、施打疫苗等健康促進的項目，就能累積健康幣。聯合報系資料照
健康幣於10月1日正式上線，民眾只要下載健保快易通APP，填寫生活型態量表，或是做健康檢查、癌症篩檢、施打疫苗等健康促進的項目，就能累積健康幣。聯合報系資料照

健康幣今天開跑，根據健保署統計，截至下午5時，9.6萬人同時完成登入健保快易通健康存摺App「健康幣專區」並填好生活型態評估量表，獲300幣「新手禮」，12月起可兌換商品。

健康幣比照新加坡經驗，將健康行為轉譯為健康幣，參與對象為年齡滿18歲以上，具健保資格，包含外籍人士。今年10月起完成公費成人健檢、公費癌症篩檢、公費與自費疫苗接種，含流感疫苗、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗、肺鏈疫苗，都可以獲得健康幣。

健康幣今天正式上線，上午10時起，民眾使用「全民健保行動快易通健康存摺」App，首次登入健康幣專區即可獲200健康幣，完成「生活型態評估量表」再拿100幣；若未曾使用過健康存摺者，須先以行動電話或裝置碼等2種方式認證。

健保署企劃組參議余依靜晚間以文字向媒體說明，上午10時至下午5時止，登入健康存摺人數為12萬8631人、37萬2271人次。「首次登入健康幣專區」，同意參加健康幣活動人數，共計10萬7399人，其中同時「完成生活型態評估量表」為9萬6423人。

國健署長沈靜芬日前曾說明，10月1日起健保快易通「健康存摺」及Health GO會同步開放，第一次使用者需要在2個App完成註冊，2個App可以互相跳轉完成綁定，完成綁定後，之後可單獨使用各App。

「健康存摺」是看有多少幣，可查訊內容包含累積幣額、可賺幣項目；Health GO App是用來兌換好禮，12月起可至超商、藥局、健身房、壽險及醫院5大通路兌換，最低兌換門檻為1000幣，且必須註冊及填寫問卷。

國健署提醒，即日起至11月30日綁定雙App，完成身分綁定及註冊，還有連續8週，每週抽3600名，送200元數位商品券，共2萬8800個名額；12月7日則還有一次大抽獎，直接送出200支Apple Watch。

健康幣 健保 健保署 App

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

健康幣正式上線！ 健檢、癌篩、打疫苗都能累積 再抽Apple Watch

錢錢沒有不見！首次登錄健康幣專區 200幣卻沒入帳 健保署：要等2天

公費疫苗今開打！ 左流右新可拿1350健康幣 石崇良曝已2.3萬人登錄

整理包／健康幣10月開跑加碼Apple Watch 領取流程、兌換方式、App下載一次看

相關新聞

驚見大陸國慶！農業部App行事曆大出包 官方致歉認疏失

農業部的APP「農務e把抓」協助農民規畫農務排程，但在網路上卻被民眾指出該App的栽培作業曆出現大陸十一國慶、八一建軍節等節日，引發熱議。農業部今晚間證實此事，已立即要求廠商更換套件並更新，也深表歉意。

以為沒事？民眾遊陸帶豬肉乾回台爽PO網 防檢署追查開罰20萬

日前一名女子在IG限時動態拍片，指朋友從大陸攜帶豬肉乾返台未被查獲，影片被轉傳到Threads引發熱議。農業部動植物防疫檢疫署表示，已針對貼文者及違規者資訊進行追查，昨下午已針對張貼人及輸入人製作筆錄及訪談，輸入人陳姓民眾以違反「動物傳染病防治條例」規定裁罰新台幣20萬元。

鐵飯碗成惡夢？公職菜鳥遭職場霸凌「得看身心科」嘆：沒考上是福氣

許多人將公務人員視為生活安穩、準時下班的理想職業，但現實往往與想像存在殘酷落差。

戒澱粉半年！她一吃飯「3天胖0.6kg」喊想減量 醫揭殘酷內幕

醫師提醒，戒澱粉半年復吃飯3天增0.6公斤，多是肝糖與水分回補，非脂肪暴增；不必再減碳水，應觀察兩週趨勢。

連2波東北季風襲台！北部、東半部轉雨 冷空氣發威下周探20度

氣象署今天表示，未來一周有2波東北季風接力，首波明天增強、影響，第2波自5日起增強，並持續影響至8日；2波東北季風挾水氣...

74歲資深女星藍琪胰臟癌病逝 出現「這些症狀」別以為只是腸胃不適

資深女星藍琪上月22日因胰臟癌辭世，享壽74歲。她的兒子陳鋼接受訪問指出，藍琪於今年農曆年間確診胰臟癌末期，化療半年，仍無法阻止癌細胞擴散，最後不幸病逝；胰臟癌長期被稱為「癌王」，主因早期症狀不典型，容易被混淆是一般腸胃不適，但如果出現不明原因體重減輕、深色尿、腹痛、背痛等症狀，應盡早就醫檢查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。