健康幣開跑…首日已9.6萬人獲300幣新手禮 商品12月開換
健康幣今天開跑，根據健保署統計，截至下午5時，9.6萬人同時完成登入健保快易通健康存摺App「健康幣專區」並填好生活型態評估量表，獲300幣「新手禮」，12月起可兌換商品。
健康幣比照新加坡經驗，將健康行為轉譯為健康幣，參與對象為年齡滿18歲以上，具健保資格，包含外籍人士。今年10月起完成公費成人健檢、公費癌症篩檢、公費與自費疫苗接種，含流感疫苗、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗、肺鏈疫苗，都可以獲得健康幣。
健康幣今天正式上線，上午10時起，民眾使用「全民健保行動快易通健康存摺」App，首次登入健康幣專區即可獲200健康幣，完成「生活型態評估量表」再拿100幣；若未曾使用過健康存摺者，須先以行動電話或裝置碼等2種方式認證。
健保署企劃組參議余依靜晚間以文字向媒體說明，上午10時至下午5時止，登入健康存摺人數為12萬8631人、37萬2271人次。「首次登入健康幣專區」，同意參加健康幣活動人數，共計10萬7399人，其中同時「完成生活型態評估量表」為9萬6423人。
國健署長沈靜芬日前曾說明，10月1日起健保快易通「健康存摺」及Health GO會同步開放，第一次使用者需要在2個App完成註冊，2個App可以互相跳轉完成綁定，完成綁定後，之後可單獨使用各App。
「健康存摺」是看有多少幣，可查訊內容包含累積幣額、可賺幣項目；Health GO App是用來兌換好禮，12月起可至超商、藥局、健身房、壽險及醫院5大通路兌換，最低兌換門檻為1000幣，且必須註冊及填寫問卷。
國健署提醒，即日起至11月30日綁定雙App，完成身分綁定及註冊，還有連續8週，每週抽3600名，送200元數位商品券，共2萬8800個名額；12月7日則還有一次大抽獎，直接送出200支Apple Watch。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。