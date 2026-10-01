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驚見大陸國慶！農業部App行事曆大出包 官方致歉認疏失

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驚見大陸國慶！農業部App行事曆大出包 官方致歉認疏失

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
針對「農務e把抓」App行事曆出現大陸節日，農業部今晚道歉。聯合報系資料照
針對「農務e把抓」App行事曆出現大陸節日，農業部今晚道歉。聯合報系資料照

農業部的APP「農務e把抓」協助農民規畫農務排程，但在網路上卻被民眾指出該App的栽培作業曆出現大陸十一國慶、八一建軍節等節日，引發熱議。農業部今晚間證實此事，已立即要求廠商更換套件並更新，也深表歉意。

「農務e把抓」所設計的栽培作業曆，可以讓農民針對不同作物、品種預先規畫好標準田間作業工作排程，可於栽培工作中帶入運用，快速安排工作任務，並可隨時檢視工作狀態、進行作業人員安排，為最實用的栽培管理工具。

然而社群媒體Threads有網友指出，該App行事曆出現大陸十一國慶、八一建軍節等節日。農業部表示，此APP（Android版）行事曆出現中國大陸節日標註一事，造成外界疑慮，深表歉意。

農業部進一步指出，經查明，此事件為承攬廠商於開發APP所使用Android行事曆套件預設載入外部節日資料所致，農業部接獲通報後，立即請廠商更換套件，並上傳Google Play商店進行程式更新，目前尚待Google Play商店審核完成、更新上架。

農業部表示，已啟動盤點各項APP，全面檢視APP內容是否使用不當外部資料，並強化委外專案的履約督導，確保政府數位服務的正確性。

國慶 農業部 App 行事曆

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