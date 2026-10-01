推廣赴台旅遊 台灣觀光廣告現身曼谷捷運、影院及商圈

交通部觀光署今天在曼谷舉行2026台灣觀光媒體推廣活動啟動儀式，透過曼谷大眾運輸、電影院、戶外及數位媒體等管道，向泰國民眾推廣台灣旅遊，並以文化、美食、自然活力及多元友善4大主題呈現台灣不同面貌。

觀光署今天在曼谷Major Cineplex Paragon影廳啟動新一波泰國市場整合觀光推廣計畫。此次宣傳將自2026年延續至2027年，讓台灣旅遊資訊更深入泰國民眾的城市日常。

駐泰代表藍夏禮致詞表示，此次活動的目標是透過航空、影城、電信、捷運及輕軌等合作夥伴，向泰國民眾介紹更多台灣旅遊景點。

藍夏禮表示，數據顯示，每年從台灣赴泰國的旅客人數已約100萬人次，但泰國赴台旅客最新數字僅約41萬人次，顯示台泰觀光交流仍有很大的合作潛力。

觀光署表示，台灣觀光廣告在9月至11月登上曼谷捷運（BTS），10月至12月也會在MRT曝光；10月起並將透過Major Cineplex電影院接觸更多休閒娛樂族群。

此外，自今年9月起至明年，台灣觀光內容也將陸續出現在曼谷主要商圈的戶外媒體、曼谷核心商業區的商辦大樓與公寓大樓電梯媒體、數位平台，讓台灣觀光資訊進入通勤、上班、購物及娛樂等日常生活場景。

觀光署曼谷辦事處主任陳憶婷指出，對許多泰國旅客而言，台灣已是相當熟悉的亞洲旅遊地點，但除了廣為人知的城市景點、夜市與美食，台灣各地仍持續發展更多深度且多元的旅行體驗。此次宣傳以4大主題重新整理台灣的旅遊特色，邀請泰國旅客從不同角度認識台灣。

這4大主題涵蓋米其林及必比登美食、樂活旅遊如新落成的淡江大橋、文化旅遊如南投紫南宮，以及LGBTQ多元友善等。

觀光署還將邀請2名泰國創作者，分別為攝影師及插畫家，親自參與台灣觀光內容製作，讓旅遊宣傳不只從台灣自身出發，也從泰國旅客較熟悉的文化視角說故事。