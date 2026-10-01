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陪伴失智家庭 柳營奇美醫院攜手美雅家具推動社會處方箋

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
陪伴失智家庭，柳營奇美攜手美雅家具推動社會處方箋。記者謝進盛／翻攝
陪伴失智家庭，柳營奇美攜手美雅家具推動社會處方箋。記者謝進盛／翻攝

柳營奇美醫院推動「社會處方箋」，攜手美雅家具觀光工廠，從失智症識能培訓、友善環境建置，到邀請失智者與家屬走入社區參與活動，讓「手做」與「回憶」自然連結，逐步將醫療照護延伸至生活日常。

柳營奇美指出，「社會處方箋」是將醫療照護延伸至社區生活重要方式。除藥物與醫療處置外，另由專業醫療人員依照個案需求，連結社區中的藝文、休閒、運動、手作及自然體驗等資源，鼓勵失智者在家屬陪伴下走出家門、增加社會互動。

此次美雅家具觀光工廠特別提供失智者免費「檜筷樂樂手作趣」體驗，邀請失智者與家人一起動手製作檜木筷。透過熟悉素材與簡單手作，讓「手做」與「回憶」自然連結，為失智家庭創造一起交流、一起留下美好回憶時光。

為讓社區場域具備接住失智者與家的能力，美雅家具觀光工廠工作人員亦接受失智症識能及失智友善服務訓練，了解失智者常見症狀、行為與情緒表現，並學習合適溝通與陪伴方式。

柳營奇美護理部長蕭素秋說，對失智者而言，熟悉人、事、物與生活經驗，往往是最重要的支持。希望社會處方箋帶給失智者的不只是一場活動，而是一個重新走進生活與人連結機會。

陪伴失智家庭，柳營奇美攜手美雅家具推動社會處方箋。記者謝進盛／翻攝
陪伴失智家庭，柳營奇美攜手美雅家具推動社會處方箋。記者謝進盛／翻攝

陪伴失智家庭，柳營奇美攜手美雅家具推動社會處方箋。記者謝進盛／翻攝
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失智 陪伴

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