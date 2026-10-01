陪伴失智家庭 柳營奇美醫院攜手美雅家具推動社會處方箋

日前一名女子在IG限時動態拍片，指朋友從大陸攜帶豬肉乾返台未被查獲，影片被轉傳到Threads引發熱議。農業部動植物防疫檢疫署表示，已針對貼文者及違規者資訊進行追查，昨下午已針對張貼人及輸入人製作筆錄及訪談，輸入人陳姓民眾以違反「動物傳染病防治條例」規定裁罰新台幣20萬元。

2026-10-01 17:56