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彭啓明倡從餐桌推淨零綠生活 籲多吃在地蔬食

中央社／ 台北1日電

環境部長彭啓明今天表示，台灣正走在2050淨零的道路上，鼓勵民眾從選擇蔬食開始，除了健康、低碳外，也能有助於廚餘減量，更期盼翻轉飲食觀念，達「平常吃素、初一十五吃肉」。

彭啓明今天出席「純植健康 X 永續未來」講座並演講。他引用聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）的第6次評估報告（AR6），當中倡導選用在地、當季食材。相比肉品進口及畜牧業衍生問題，蔬食烹調快速、碳足跡更低且有助農業韌性。

彭啓明表示，台灣正走在2050淨零的道路上，這裡面關鍵就是能源轉型、產業減碳，還要擴大民間的綠生活，讓飲食成為日常的減碳運動，從餐桌開始，小小的選擇就可以有大大的改變，蔬食的烹煮相較肉品，高溫煎、炒、炸等情況都少很多，烹煮油煙、燃燒行為、通風不良問題也能改善。

彭啓明指出，在地農業能讓蔬菜更新鮮、更健康、更低碳、更有韌性，而且更多元。一來是台灣肉類進口比例很高，二來是畜牧豬糞尿如果不處理直接沖到河川，對水環境及生態造成污染衝擊。

彭啓明並引用農業部統計，台灣人一年吃掉約86.8公斤的肉，吃米的量只有42.4公斤，肉是米的2倍以上；但肉類飼料需要進口玉米、大豆，國際糧價一有風吹草動就會反映到餐桌上。

彭啓明也認為，「初一十五吃素是沒有用的」，應該相反成「平常吃素、初一十五吃肉」，希望大家把資源放在真正的減碳行動上，盼蔬食成為日常的習慣。

彭啓明 淨零 碳足跡 減碳 農業部

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