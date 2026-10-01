快訊

打死權利車行同事…男載屍自首 警查出是詐欺通緝犯、逃亡逾2年

日職／徐若熙等了快4個月重返一軍 最快球速157公里後援1局無失分

驚見大陸國慶！農業部App行事曆大出包 官方致歉認疏失

聽新聞
0:00 / 0:00

彭啓明邀業界源頭減廚餘 擬11月組美好食光聯盟

中央社／ 台北1日電

為減少廚餘產生，環境部長彭啓明今天表示，已與餐飲、旅宿及百貨業者座談，預計11月組成「美好食光聯盟」，展開廚餘減量與監測；配合清潔隊休息日，推動「周三惜食日」計畫。

為防範非洲豬瘟，明年起全面禁用廚餘養豬。根據環境部統計，今年1月至7月全國廚餘產生量平均每日為1573噸，現階段已完成的再利用設施量能達每日1325噸。

彭啓明今天告訴中央社記者，目前全台每日仍有約460噸廚餘仰賴養豬消化，因應明年起廚餘養豬必須全面退場，最理想的解方是轉化為生質能；然而，預計2028年大型生質能源廠陸續完工運轉後，整體廚餘才能全面達成資源化目標。

為解決廚餘問題，彭啓明指出，已與約50家具代表性的百貨、餐飲業、旅宿業者座談，預計10月底舉辦論壇，11月組成「美好食光聯盟」，並展開一系列廚餘減量計畫與監測指引。

彭啓明提到，之前座談中，業者建議將「剩食」改稱為「盛食」，代表食物太豐盛、滿出來才吃不完，並將設計「盛食資訊平台」，配合如打折出清及智慧監控技術等，減少食材浪費，也期望能透過改變稱呼促進珍惜食材的社會氛圍。

此外，彭啓明提到，目前也規劃借鏡國際經驗，擬訂定全台「周三惜食日」，主要是因應全台多數縣市環保局清潔隊逢周三固定不收垃圾的清運慣例，順勢推動全民餐桌「吃光光運動」，鼓勵民眾在每周三達成零廚餘生活。

彭啓明說，環境部內部也擬訂「食物浪費減量做法與推動指引」（草案）。他強調，訂定指引而不是以強硬的法規限制，再搭配「美好食光聯盟」，期望能強化惜食觀念。

彭啓明 廚餘 光聯 非洲豬瘟

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

年砸8.5億屏東免費營養午餐 議員籲從「吃得飽」到「吃得好」

環教教材15年該調整了！彭啓明：「環教2.0」最快明年上路

永康再生水廠二期工程動土 黃偉哲：提升供水韌性支撐產業發展

斥資逾5億更導入AI 永康再生水廠二期今動工

相關新聞

驚見大陸國慶！農業部App行事曆大出包 官方致歉認疏失

農業部的APP「農務e把抓」協助農民規畫農務排程，但在網路上卻被民眾指出該App的栽培作業曆出現大陸十一國慶、八一建軍節等節日，引發熱議。農業部今晚間證實此事，已立即要求廠商更換套件並更新，也深表歉意。

以為沒事？民眾遊陸帶豬肉乾回台爽PO網 防檢署追查開罰20萬

日前一名女子在IG限時動態拍片，指朋友從大陸攜帶豬肉乾返台未被查獲，影片被轉傳到Threads引發熱議。農業部動植物防疫檢疫署表示，已針對貼文者及違規者資訊進行追查，昨下午已針對張貼人及輸入人製作筆錄及訪談，輸入人陳姓民眾以違反「動物傳染病防治條例」規定裁罰新台幣20萬元。

鐵飯碗成惡夢？公職菜鳥遭職場霸凌「得看身心科」嘆：沒考上是福氣

許多人將公務人員視為生活安穩、準時下班的理想職業，但現實往往與想像存在殘酷落差。

連2波東北季風襲台！北部、東半部轉雨 冷空氣發威下周探20度

氣象署今天表示，未來一周有2波東北季風接力，首波明天增強、影響，第2波自5日起增強，並持續影響至8日；2波東北季風挾水氣...

74歲資深女星藍琪胰臟癌病逝 出現「這些症狀」別以為只是腸胃不適

資深女星藍琪上月22日因胰臟癌辭世，享壽74歲。她的兒子陳鋼接受訪問指出，藍琪於今年農曆年間確診胰臟癌末期，化療半年，仍無法阻止癌細胞擴散，最後不幸病逝；胰臟癌長期被稱為「癌王」，主因早期症狀不典型，容易被混淆是一般腸胃不適，但如果出現不明原因體重減輕、深色尿、腹痛、背痛等症狀，應盡早就醫檢查。

腰痛睡覺墊枕頭…隔天下肢急性癱瘓、大小便失禁 醫揭原因：非人人適用

中國大陸廣州一名30歲的鄧先生因腰痛不適，睡覺時在腰臀部下方墊了一個枕頭，結果次日醒來時竟雙下肢癱瘓、大小便失禁。在廣州醫科大學附屬第二醫院的及時救治下，目前鄧先生已康復出院。該院江曉兵教授提醒：自行墊腰並非人人適用。本身存在脊柱基礎疾病的人群，盲目墊腰甚至可能誘發急性癱瘓等不可逆風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。