彭啓明邀業界源頭減廚餘 擬11月組美好食光聯盟

為減少廚餘產生，環境部長彭啓明今天表示，已與餐飲、旅宿及百貨業者座談，預計11月組成「美好食光聯盟」，展開廚餘減量與監測；配合清潔隊休息日，推動「周三惜食日」計畫。

為防範非洲豬瘟，明年起全面禁用廚餘養豬。根據環境部統計，今年1月至7月全國廚餘產生量平均每日為1573噸，現階段已完成的再利用設施量能達每日1325噸。

彭啓明今天告訴中央社記者，目前全台每日仍有約460噸廚餘仰賴養豬消化，因應明年起廚餘養豬必須全面退場，最理想的解方是轉化為生質能；然而，預計2028年大型生質能源廠陸續完工運轉後，整體廚餘才能全面達成資源化目標。

為解決廚餘問題，彭啓明指出，已與約50家具代表性的百貨、餐飲業、旅宿業者座談，預計10月底舉辦論壇，11月組成「美好食光聯盟」，並展開一系列廚餘減量計畫與監測指引。

彭啓明提到，之前座談中，業者建議將「剩食」改稱為「盛食」，代表食物太豐盛、滿出來才吃不完，並將設計「盛食資訊平台」，配合如打折出清及智慧監控技術等，減少食材浪費，也期望能透過改變稱呼促進珍惜食材的社會氛圍。

此外，彭啓明提到，目前也規劃借鏡國際經驗，擬訂定全台「周三惜食日」，主要是因應全台多數縣市環保局清潔隊逢周三固定不收垃圾的清運慣例，順勢推動全民餐桌「吃光光運動」，鼓勵民眾在每周三達成零廚餘生活。

彭啓明說，環境部內部也擬訂「食物浪費減量做法與推動指引」（草案）。他強調，訂定指引而不是以強硬的法規限制，再搭配「美好食光聯盟」，期望能強化惜食觀念。