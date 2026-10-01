最具國際影響力的法語劇場導演 《烈火焚身》原著穆阿瓦首度來台

當代最具國際影響力的法語劇場導演、電影《烈火焚身》原著劇作家瓦吉．穆阿瓦（Wajdi Mouawad）首度來台，於2026台北藝術節一次呈現兩部橫跨創作生涯的重要作品：《海之邊》與《孤身》。

1968年出生於黎巴嫩的瓦吉．穆阿瓦，八歲因內戰隨家人離開故鄉，流亡巴黎，少年時又移居加拿大魁北克。在一個人最需要確認「我是誰」的年紀，不斷經歷遷徙、語言轉換與身分斷裂，寫作成為他始終能夠帶在身上的東西。

穆阿瓦曾提及，自己40部作品中有36部與黎巴嫩相關。他藉由創作一次次返回黎巴嫩，把戰爭、流亡和父母未曾說出口的故事，放入宛如古希臘悲劇的巨大敘事結構，揉合電影般的蒙太奇、濃烈而詩性的劇場語言，以及魔幻寫實與時空跳接，讓一個家族的私密創傷逐漸擴張為一個世代的生命史詩。

然而，這位不斷在作品中返回黎巴嫩的劇作家，現實中卻始終面對「無法真正回家」的處境。2024年，穆阿瓦原訂於貝魯特莫諾劇院世界首演《克羅馬儂人的婚禮》，因過往作品涉及以巴議題，以及曾與以色列藝術家合作、赴以色列演出，引發「與以色列關係正常化」的法律舉報與政治爭議；劇組及劇院陸續面臨安全威脅後，演出最終於開幕前夕取消。

此次來台的《海之邊》與《孤身》，展現穆阿瓦在沉重的現實困境中提煉出令人莞爾的生活冷幽默，同時展現非凡的舞台調度。

《海之邊》借用古典《奧德賽》史詩遠征結構，卻創新將「父親的遺體」作為推動劇情的載體。青年威弗里德帶著素未謀面的父親遺體返回飽受戰火蹂躪的故土，卻在破碎的土地上四處碰壁、找不到可以下葬的泥土。全劇巧妙穿插主角腦中幻想騎士的童年防禦機制，甚至以宛如處理冷凍庫食材般的黑色幽默調侃現實窘態。

《孤身》則是由穆阿瓦親自編、導、演的經典獨角戲。故事圍繞一名因博士論文卡關、與父親疏離且逐漸遺忘母語的青年展開。穆阿瓦以節奏明快、機智幽默的台詞，粉碎獨角戲自怨自艾的沉悶框架；舞台上靈活運用大面積即時投影、答錄機錄音與越洋電話，無縫切換多重生活場景與精神空間。

穆阿瓦強大的敘事能量，讓他的文字更走向銀幕。代表作《血誓四部曲》系列第二部《烈火焚身》由加拿大導演丹尼．維勒納夫改編為同名電影，2011年獲第83屆奧斯卡最佳外語片提名。2024至2025年穆阿瓦更受邀登上法蘭西公學院開設年度講座，以劇作家身分走入思想殿堂。

《海之邊》10月2、3日晚間7時30分於台北表演藝術中心大劇院演出；《孤身》（Seuls）10月3、4日下午2時30分於球劇場登場。購票請上OPENTIX網站。