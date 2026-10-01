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鐵飯碗成惡夢？公職菜鳥遭職場霸凌「得看身心科」嘆：沒考上是福氣

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人將公務人員視為生活安穩、準時下班的理想職業，但現實往往與想像存在殘酷落差。示意圖／ingimage
許多人將公務人員視為生活安穩、準時下班的理想職業，但現實往往與想像存在殘酷落差。示意圖／ingimage

許多人將公務人員視為生活安穩、準時下班的理想職業，但現實往往與想像存在殘酷落差。一名初任公務員的網友日前在Dcard發文訴苦，坦言過去憧憬公職生活單純、薪資穩定且毫無壓力，下班後還能發展興趣與年年出國；未料實際踏入公職體系後，不僅薪水難以負擔高昂房價，更面臨「吃不飽也餓不死」的窘境，龐大的業務負擔與複雜的人際生態，讓這份原以為是光宗耀祖的「鐵飯碗」瞬間淪為沉重枷鎖。

原PO指出，這份公職是自己出社會後的第一份工作，業務內容與大學本科毫無關聯，一切必須從零摸索。然而單位內缺乏傳承機制，調閱舊資料宛如大海撈針，職場文化更充斥著論資排輩與人情世故，無依無靠的新人往往淪為推卸責任與背黑鍋的首選對象，甚至每日提心吊膽擔憂觸法。更令其痛苦的是，主管對公文極度吹毛求疵，一份公文耗費整個上午修改十幾次仍無法過關，稍有不順便遭受斥責，即便開口請教資深同事也屢遭敷衍對待。

在主管刁難、同事冷漠與空降人員的言語洗禮下，原PO逐漸在辦公室內「黑掉」並遭受冷落與霸凌。為了完成交辦業務，原PO只能硬著頭皮帶回家加班，卻反被主管諷刺工作態度不積極，甚至陷入強烈自我懷疑，誤以為自己能力低下。長期的精神折磨最終壓垮了身心，陸續出現嚴重腦霧、呼吸困難、記憶力喪失且無法完整表達等生理症狀，甚至必須前往身心科求助，在惡性循環下導致公務頻頻出錯，連想利用下班時間苦讀轉考其他單位的體力都被消磨殆盡。原PO痛心表示，二十幾歲的青春本該追求理想生活，如今卻因劣質的工作環境與主管同事陷入痛苦泥淖，除了離職似乎看不見其他出路，更忍不住向其他仍致力於國考的考生喊話：「如果還沒上榜，那是老天爺在幫你，你值得更好的生活！」

貼文曝光後引發熱烈迴響，不少網友紛紛安慰表示「都已經看身心科了，存到一筆可以生活的錢就先辭職吧，休息一陣子再看要重考還是找工作，辭職不代表沒用，只是這個火坑不適合你，世界很大，沒必要窩在火坑一輩子，沒有人是生來被霸凌的！」、「搞到要看身心科，其實就已經可以離職了！有毒的環境快走，你還年輕還有很多選擇的。」、「還年輕啦，辭職就好了，想工作再找就好了，真的不怕找不到，只是看自己要不要而已。」，也有網友建議「考走就好了，現在錄取那麼高，一堆人都在刷單位，因為我都在考場遇到。」、「辭職重考或是去業界闖闖看」，認為若身心健康已嚴重受損，應果斷停損或申請商調，絕不該為了虛名犧牲寶貴人生。

考公職 職場霸凌

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