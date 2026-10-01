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以為沒事？民眾遊陸帶豬肉乾回台爽PO網 防檢署追查開罰20萬
日前一名女子在IG限時動態拍片，指朋友從大陸攜帶豬肉乾返台未被查獲，影片被轉傳到Threads引發熱議。農業部動植物防疫檢疫署表示，已針對貼文者及違規者資訊進行追查，昨下午已針對張貼人及輸入人製作筆錄及訪談，輸入人陳姓民眾以違反「動物傳染病防治條例」規定裁罰新台幣20萬元。
針對民眾於社群媒體Threads張貼違規自國外攜帶豬肉產品回台，防檢署動物檢疫組長高黃霖表示，昨日下午，防檢署高雄分署已會同屏東縣警察局等單位，針對張貼人及輸入人製作筆錄及訪談。
高黃霖指出，經調查，輸入人陳姓民眾坦承於27日自中國大陸入境台灣時於託運行李攜帶豬肉乾及鴨舌各1包，全案以違反「動物傳染病防治條例」規定裁罰新台幣20萬元，該名民眾也已於今上午前往高雄分局簽收裁處書。
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