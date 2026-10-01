薪水發展普普卻因「神仙同事」捨不得走 過來人陷轉職兩難掀共鳴

職場上要找到合適的工作環境實屬不易，人際氛圍往往成為影響去留的關鍵因素。一名網友日前在Dcard分享友人經驗，透露對方換過三次工作，過去幾任職缺大多抱持「事情做完準時下班」的心態，與同事互動冷淡，提出離職時往往毫無留戀。未料近期進入新公司後，竟首次碰上一群年齡相仿、熱心互助且私下會聚餐的「神仙同事」，原以為是幸運的開始，卻意外陷入難以抽身的心境矛盾。

原PO進一步指出，該名友人對目前的工作內容並非十分熱衷，薪資條件與未來的職涯發展亦未達理想水準，偶爾也會關注外部轉職機會；然而，每當動念想跳槽時，心中便會浮現對現職同事的強烈不捨。歷經過去冷漠的人際關係洗禮後，友人深知「能正常溝通、願意互相支援」的夥伴可遇不可求，更擔心若下一份工作薪資高、前景佳，卻遇上難以相處的惡劣同事，生活未必會更加快樂。

即便如此，友人內心仍存在強烈掙扎，認為僅僅為了人際關係而勉強留在缺乏發展性的職位，並非長久之計。畢竟職場流動率高，就算自己因情感牽絆選擇留下，也無法保證好同事不會在幾個月內率先遞出辭呈，屆時恐落得兩頭空的窘境。這番心境轉折讓原PO不禁感嘆，初入職場時多半只看重薪資與願景，但累積一定工作經驗後，才發現「每天跟誰一起共事」是一項極難量化卻至關重要的職場條件。

貼文曝光後引發大批上班族熱烈討論，不少網友心有戚戚焉，坦言「我遇到跟妳一模一樣的狀況，原先規劃最多待到年後現在超猶豫。」、「我已經36歲，已經覺得同事好相處、上班愉快，比薪水跟未來發展性更重要。」、「我懂，我第一份工作不小心遇到『小人國』，真的超可怕，沒想到下一份工作一做就快7年，反而是因為跟同事感情很好，每天上班都很開心，也沒什麼壓力。」

不過也有網友理智提醒，表示「薪水才是我工作的動力，其他都只是加分項。」、「個人發展還是比較重要的。」、「上一份工作也是同事很好，但薪水很低，最後還是決定離開了，我實在無法想像一輩子領那種薪水。」，認為職場本質始終是利益與自我成長的交換，同事關係隨時可能因人員異動而瓦解，若薪資與專業成長嚴重停滯，過度依賴人際溫情恐成職涯發展的盲點，建議仍應以自身長遠目標為優先考量。