快訊

康乃爾大學「7惡狼下藥性侵」女大生 1人遭爆疑為南韓已故前總理金孫

獨／華南金董座與投信工會理事長赴勞動部 若4合1破局最壞情況曝光

以為沒事？民眾遊陸帶豬肉乾回台爽PO網 防檢署追查開罰20萬

聽新聞
0:00 / 0:00

連2波東北季風襲台！北部、東半部轉雨 冷空氣發威下周探20度

中央社／ 台北1日電
未來一周有2波東北季風接力，首波明天增強、影響，第2波自5日起增強，並持續影響至8日。記者林伯東／攝影
未來一周有2波東北季風接力，首波明天增強、影響，第2波自5日起增強，並持續影響至8日。記者林伯東／攝影

氣象署今天表示，未來一周有2波東北季風接力，首波明天增強、影響，第2波自5日起增強，並持續影響至8日；2波東北季風挾水氣，北部、東半部轉雨，且第2波冷空氣更明顯，低溫下探至攝氏20度。

中央氣象署預報員鄭傑仁告訴中央社記者，明天首波東北季風增強、影響，桃園以北、宜花地區有局部短暫陣雨，其中宜蘭可能會有局部大雨；午後嘉義以南及各山區易有短暫陣雨，並留意局部較大雨勢。

鄭傑仁指出，3、4日東北季風稍減弱，水氣逐日減少，降雨範圍也逐日縮減，以大台北、東半部及恆春半島有短暫陣雨為主，午後南部地區及各山區有局部短暫陣雨；3日宜蘭仍可能有局部大雨發生。

鄭傑仁進一步表示，5日起第2波東北季風增強，預估持續影響至8日，迎風面水氣多，北部、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，宜蘭地區要留意較大雨勢；午後南部地區及各山區同樣有局部短暫陣雨。

氣溫方面，鄭傑仁說，明天雖有首波東北季風增強、影響，但冷空氣不強，4日之前桃園以北、東半部白天高溫約28至30度，新竹以南約32、33度，各地低溫約23至27度。下波東北季風5日增強，預估冷空氣6日至8日影響較明顯，北部、東半部高溫約26至28度，中南部30至33度；低溫部分，中部以北、東半部下探20至24度。

今年第26號颱風彩雲今天凌晨生成，目前位於關島東方海面，未來先朝西再轉北移動，最快明天就會增強為中颱，但距台遙遠，對台灣天氣無影響。

東北季風 低溫 氣象署

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

秋老虎快掰了 吳德榮：今熱飆36度高溫明起水氣增 下周一冷空氣南下

彩雲巔峰挑戰強颱！粉專曝對台日影響 會是又強又大的颱風

輕颱彩雲凌晨2時生成 專家曝侵台機率 將發展為大型颱風

國慶連續假期將至！ 省道估10月8日湧車潮 熱點路段曝光

相關新聞

連2波東北季風襲台！北部、東半部轉雨 冷空氣發威下周探20度

氣象署今天表示，未來一周有2波東北季風接力，首波明天增強、影響，第2波自5日起增強，並持續影響至8日；2波東北季風挾水氣...

以為沒事？民眾遊陸帶豬肉乾回台爽PO網 防檢署追查開罰20萬

日前一名女子在IG限時動態拍片，指朋友從大陸攜帶豬肉乾返台未被查獲，影片被轉傳到Threads引發熱議。農業部動植物防疫檢疫署表示，已針對貼文者及違規者資訊進行追查，昨下午已針對張貼人及輸入人製作筆錄及訪談，輸入人陳姓民眾以違反「動物傳染病防治條例」規定裁罰新台幣20萬元。

隱藏的階級優越感？ 頂大男友私下「菁英視角」曝光引熱議

外表謙遜有禮的高社經伴侶，內心深處可能藏著難以察覺的獨特視角。一名女網友日前在Dcard發文，透露男友擁有美國常春藤名校商學院碩士學位，返台後亦任職於優渥職位。

上班族嗨翻！連3周「只上4天班」 一票人翻到11月崩潰：痛苦來了

教師節、中秋節後接國慶連假，連3周只上4天班；網友卻憂心11月無國定假日，輪班與服務業無感形成落差。

平常有禮反擊秒變瘋子！「討伐型人格」親哥戰力爆表引發全網熱議

面對生活中難以推辭的社交困擾或鄰里糾紛，許多人往往選擇委曲求全，但也有人具備絕不妥協的強悍性格。

香蕉剝皮可直接吃？專家急喊「錯了30年」：沒做1動作恐把蟲卵吃下肚

香蕉外皮不吃，買回家直接剝皮竟然大錯特錯？外媒專家曝光隱藏在厚皮之下的「恐怖陷阱」，不僅可能引爆家中毒蟲危機，雙手一捏更把髒垢全吃進肚！美國農業部親授「關鍵30秒清洗法」…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。