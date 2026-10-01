連2波東北季風襲台！北部、東半部轉雨 冷空氣發威下周探20度

氣象署今天表示，未來一周有2波東北季風接力，首波明天增強、影響，第2波自5日起增強，並持續影響至8日；2波東北季風挾水氣，北部、東半部轉雨，且第2波冷空氣更明顯，低溫下探至攝氏20度。

中央氣象署預報員鄭傑仁告訴中央社記者，明天首波東北季風增強、影響，桃園以北、宜花地區有局部短暫陣雨，其中宜蘭可能會有局部大雨；午後嘉義以南及各山區易有短暫陣雨，並留意局部較大雨勢。

鄭傑仁指出，3、4日東北季風稍減弱，水氣逐日減少，降雨範圍也逐日縮減，以大台北、東半部及恆春半島有短暫陣雨為主，午後南部地區及各山區有局部短暫陣雨；3日宜蘭仍可能有局部大雨發生。

鄭傑仁進一步表示，5日起第2波東北季風增強，預估持續影響至8日，迎風面水氣多，北部、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，宜蘭地區要留意較大雨勢；午後南部地區及各山區同樣有局部短暫陣雨。

氣溫方面，鄭傑仁說，明天雖有首波東北季風增強、影響，但冷空氣不強，4日之前桃園以北、東半部白天高溫約28至30度，新竹以南約32、33度，各地低溫約23至27度。下波東北季風5日增強，預估冷空氣6日至8日影響較明顯，北部、東半部高溫約26至28度，中南部30至33度；低溫部分，中部以北、東半部下探20至24度。

今年第26號颱風彩雲今天凌晨生成，目前位於關島東方海面，未來先朝西再轉北移動，最快明天就會增強為中颱，但距台遙遠，對台灣天氣無影響。