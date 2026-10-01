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北市聯醫陽明院區「復健基地」 中西醫治療、AI智能復健助重返生活

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市立聯合醫院陽明院區作為中央「全民健康保險復健病房試辦計畫」的北區示範醫療機構，今年升級急性後期照護中心，今天啟用。記者林佳彣／攝影
台北市立聯合醫院陽明院區作為中央「全民健康保險復健病房試辦計畫」的北區示範醫療機構，今年升級急性後期照護中心，今天啟用。記者林佳彣／攝影

北市立聯合醫院陽明院區作為中央「全民健康保險復健病房試辦計畫」的北區示範醫療機構，今年升級急性後期照護中心，今天啟用。院方介紹四大亮點，包含中西醫整合、個別化營養食療、智慧照護與智能復健，目前已收治北榮、北醫等6家醫學中心轉診的9位病患。

陽明院區作為北市聯醫的復健基地，2014年響應健保署推動「急性後期整合照護計畫（PAC）」，要補上急性醫療、復健與返家生活之間的照護缺口，設有復健病房30床、生活模擬教室、雲端機器人復健中心，凡腦中風、燒燙傷、骨折、高齡、神經創傷者，最長可接受90天整合性照護。

不過，腦中風病患經急性治療後，雖可透過急性後期整合照護計畫（PAC）接受復健，部分仍具復健潛能的病患於療程結束後，尚未能安全返家，可能面臨轉院、等待或照護中斷。因此，健保署今年7月推動復健病房試辦計畫，延長腦中風病患最長可接受180天整合性照護，全台僅10家作為示範醫療機構，陽明院區為北市唯一代表。

陽明院區今年升級急性後期照護中心，復健病房共4大亮點。一是中西醫整合，中醫師給予針灸或中藥治療，並以舌診儀、脈診儀等中醫智慧檢查，評估病患體質；二為營養食療，從精準評估到個別化照顧，可分析病患蛋白質、熱量等營養是否攝取足夠。

三是智慧照護，病床床墊下設有智慧光纖薄墊，24小時自動監測病患的呼吸、咳嗽、清醒、淺睡、深睡、體動、心跳、離床等活動，提升病患安全；四為智能復健，透過感測器與數據分析，系統可依個人狀況調整訓練內容，提升復健效率與安全性。

陽明院區今啟用升級後的急性後期照護中心，健保署副署長張禹斌、北市副市長林奕華、地方人士共襄盛舉。

張禹斌表示，試辦計畫借鏡日本回復期復健病房制度，透過支付制度支持醫院配置跨專業團隊、提供密集訓練、定期功能評估，並將居家情境模擬、出院準備及後續照護銜接納入服務。林奕華說，北市65歲以上老年人口比例達24.4%，居全台各縣市之冠。今日啟用代表北市醫療照護由急性治療延伸至「功能復健、安心返家與社區生活」。

台北市立聯合醫院陽明院區急性後期照護中心導入先進的協作機器人，不同於傳統的被動式器械，協作機器人能動態偵測患者的動作能力，即時協助病患完成正確、完整的動作軌跡。記者林佳彣／攝影
台北市立聯合醫院陽明院區急性後期照護中心導入先進的協作機器人，不同於傳統的被動式器械，協作機器人能動態偵測患者的動作能力，即時協助病患完成正確、完整的動作軌跡。記者林佳彣／攝影

台北市立聯合醫院陽明院區。記者林佳彣／攝影
台北市立聯合醫院陽明院區。記者林佳彣／攝影

台北市立聯合醫院陽明院區復健病房的病床床墊下設有智慧光纖薄墊，24小時自動監測病患的呼吸、咳嗽、清醒、淺睡、深睡、體動、心跳、離床等活動，提升病患安全。記者林佳彣／攝影
台北市立聯合醫院陽明院區復健病房的病床床墊下設有智慧光纖薄墊，24小時自動監測病患的呼吸、咳嗽、清醒、淺睡、深睡、體動、心跳、離床等活動，提升病患安全。記者林佳彣／攝影

復健 陽明 北市 北醫 腦中風 健保

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