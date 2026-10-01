北市聯醫陽明院區「復健基地」 中西醫治療、AI智能復健助重返生活
台北市立聯合醫院陽明院區作為中央「全民健康保險復健病房試辦計畫」的北區示範醫療機構，今年升級急性後期照護中心，今天啟用。院方介紹四大亮點，包含中西醫整合、個別化營養食療、智慧照護與智能復健，目前已收治北榮、北醫等6家醫學中心轉診的9位病患。
陽明院區作為北市聯醫的復健基地，2014年響應健保署推動「急性後期整合照護計畫（PAC）」，要補上急性醫療、復健與返家生活之間的照護缺口，設有復健病房30床、生活模擬教室、雲端機器人復健中心，凡腦中風、燒燙傷、骨折、高齡、神經創傷者，最長可接受90天整合性照護。
不過，腦中風病患經急性治療後，雖可透過急性後期整合照護計畫（PAC）接受復健，部分仍具復健潛能的病患於療程結束後，尚未能安全返家，可能面臨轉院、等待或照護中斷。因此，健保署今年7月推動復健病房試辦計畫，延長腦中風病患最長可接受180天整合性照護，全台僅10家作為示範醫療機構，陽明院區為北市唯一代表。
陽明院區今年升級急性後期照護中心，復健病房共4大亮點。一是中西醫整合，中醫師給予針灸或中藥治療，並以舌診儀、脈診儀等中醫智慧檢查，評估病患體質；二為營養食療，從精準評估到個別化照顧，可分析病患蛋白質、熱量等營養是否攝取足夠。
三是智慧照護，病床床墊下設有智慧光纖薄墊，24小時自動監測病患的呼吸、咳嗽、清醒、淺睡、深睡、體動、心跳、離床等活動，提升病患安全；四為智能復健，透過感測器與數據分析，系統可依個人狀況調整訓練內容，提升復健效率與安全性。
陽明院區今啟用升級後的急性後期照護中心，健保署副署長張禹斌、北市副市長林奕華、地方人士共襄盛舉。
張禹斌表示，試辦計畫借鏡日本回復期復健病房制度，透過支付制度支持醫院配置跨專業團隊、提供密集訓練、定期功能評估，並將居家情境模擬、出院準備及後續照護銜接納入服務。林奕華說，北市65歲以上老年人口比例達24.4%，居全台各縣市之冠。今日啟用代表北市醫療照護由急性治療延伸至「功能復健、安心返家與社區生活」。
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