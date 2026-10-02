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通勤、旅行必備防水鞋怎麼挑？PALLADIUM X GORE-TEX® vs 經典橘標防水一次看懂！

聯合線上／ 黎允之

出國旅行一天走上兩萬步，上班途中遇上雷陣雨，週末穿梭市集、展覽、咖啡廳……，鞋子不只是搭配造型的配件，也是陪伴日常移動的重要裝備。尤其台灣天氣潮濕多雨，更需要一雙防水透氣、舒適百搭的「都會機能鞋」。

PALLADIUM防水鞋以「時尚軍靴外型＋科技性能」為特色，在潮流圈備受矚目。除了廣為熟悉的經典橘標防水，今年更進一步將赤標防水全面升級，首度攜手GORE-TEX® 推出OFFLITE科技聯名防水系列，把法式軍靴美學、全天候防護與輕量舒適巧妙融合，加上義大利Vibram® LITE 超輕量黃金大底的升級加持，無論是城市日常移動，還是深入戶外探索，都能兼顧機能與造型，在潮流與實穿之間找到平衡。

PALLADIUM防水鞋以「時尚軍靴外型＋科技性能」為特色，在潮流圈備受矚目，除了有經典橘標防水系列深受消費者喜愛，今年更攜手GORE-TEX® 推出OFFLITE科技聯名防水系列。 圖／PALLADIUM 提供
PALLADIUM防水鞋以「時尚軍靴外型＋科技性能」為特色，在潮流圈備受矚目，除了有經典橘標防水系列深受消費者喜愛，今年更攜手GORE-TEX® 推出OFFLITE科技聯名防水系列。 圖／PALLADIUM 提供

PALLADIUM防水鞋以「時尚軍靴外型＋科技性能」為特色，在潮流圈備受矚目，除了有經典橘標防水系列深受消費者喜愛，今年更攜手GORE-TEX® 推出OFFLITE科技聯名防水系列。圖／PALLADIUM 提供
PALLADIUM防水鞋以「時尚軍靴外型＋科技性能」為特色，在潮流圈備受矚目，除了有經典橘標防水系列深受消費者喜愛，今年更攜手GORE-TEX® 推出OFFLITE科技聯名防水系列。圖／PALLADIUM 提供

經典橘標防水守住日常，全新OFFLITE防護升級
許多品牌粉絲都有相同的疑問：究竟PALLADIUM「經典橘標防水」和「GORE-TEX®科技聯名防水」兩大防水系列有什麼不同？如何選擇適合自己的鞋款？

簡單來說，經典橘標防水系列採用PALLADIUM WATERPROOF PLUS防水科技，能有效阻絕大雨，在陰晴不定的天氣中，讓雙腳保持乾爽舒適，同時百搭休閒，價格更易入手。無論是走路逛街、搭捷運、戶外輕健行，或是騎機車穿梭在午後雷陣雨中，都能從容應對，是一雙可以「天天穿」的實用選擇，適合每天都需要城市通勤移動的學生與上班族。

搭載經典WATERPROOF PLUS 橘標防水科技的OFF_BOUND COVER WP+ 潮流漸層防水波浪鞋，有效保持雙腳乾爽，應對午後雷陣雨等多變天氣。圖／PALLADIUM 提供
搭載經典WATERPROOF PLUS 橘標防水科技的OFF_BOUND COVER WP+ 潮流漸層防水波浪鞋，有效保持雙腳乾爽，應對午後雷陣雨等多變天氣。圖／PALLADIUM 提供

如果你熱愛旅行，需要跨國長途移動、一天走上數萬步，或是喜歡探索戶外秘境，全新OFFLITE科技聯名防水系列更進一步升級防護規格，採用GORE-TEX® 防水透氣科技，提升防水、防風與透氣性能，讓你在陰雨連綿或潮濕悶熱的環境中，依然能夠維持舒適乾爽，提供全天候的防護力。

PALLADIUM首度攜手GORE-TEX®，以「Adventure in Any Weather」為共同理念，傳遞真正的冒險不受天候限制，隨時都能啟程。圖／PALLADIUM 提供
PALLADIUM首度攜手GORE-TEX®，以「Adventure in Any Weather」為共同理念，傳遞真正的冒險不受天候限制，隨時都能啟程。圖／PALLADIUM 提供

編輯精選5大鞋款

1. PAMPA RCYCL LITE+WP+ ZIP再生科技輕量拉鍊橘標防水靴 橄欖綠
官網售價：＄3,780
推薦原因：品牌經典軍靴外型，穿搭辨識度高、EVA輕量中底，旅遊久走也不累、側邊防水拉鍊設計，穿脫方便

圖／PALLADIUM 提供
圖／PALLADIUM 提供

2. OFFLITE EVO MIX GTX 科技聯名麂皮防水系列 城市灰
官網售價：$ 4,980
推薦原因：黃金大底抓地力優異、高質感防水麂皮拼接透氣網眼鞋面，造型潮流與時尚兼具，透氣舒適、高CP值，適合台灣城市質感穿搭。

圖／PALLADIUM 提供
圖／PALLADIUM 提供

3. OFFLITE EVO GTX GORE-TEX®科技聯名系列 快穿防水鞋 奶茶色
官網售價：$ 4,980
推薦原因：低筒設計較輕量、快穿系統穿脫方便、長時間步行舒適度佳、台灣夏天穿著能降低悶熱感

圖／PALLADIUM 提供
圖／PALLADIUM 提供

4. OFFLITE EVO MID GTX GORE-TEX®科技聯名拉鍊防水靴 冰河灰
官網售價：$ 5,580
推薦原因：腳踝保護較佳、側拉鍊穿脫方便、適合雨天穿著與日本冬季旅遊

圖／PALLADIUM 提供
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5. OFF_BOUND COVER WP+ 潮流漸層防水波浪鞋 星光白
官網售價：$ 3,680
推薦原因：流暢富有彈性的腳感、穿著舒適穩定，不僅可做戶外運動風格搭配，更適合健走與日常休閒移動。

圖／PALLADIUM 提供
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【精華FAQ】

Q: OFFLITE GORE-TEX®科技聯名防水系列與經典橘標防水系列有什麼差別？
A: PALLADIUM經典橘標防水系列著重於日常城市通勤，提供優異的每日生活防水防護，無論是大眾交通通勤族、機車族在城市中能從容面對多變的天氣變化；PALLADIUM × GORE-TEX® OFFLITE 科技聯名系列則是專為「跨國長途旅行」或「城市街道無縫切換戶外野徑」等全天候、多地形跨度探索的情境設計，結合GORE-TEX® ePE 永續防水薄膜與僅169g的Vibram®專利超輕量黃金大底，實現極致輕量、乾爽不悶腳與全地形抓地防滑的絕佳跨度探索體驗。

Q: 出國旅行或通勤推薦PALLADIUM OFFLITE EVO MID GTX (中筒款) 還是OFFLITE EVO GTX (低筒款)防水鞋？拉鍊款與快速綁帶款有什麼差別？
A: OFFLITE EVO MID GTX (中筒款)主打全方位包覆與足踝支撐，設計專為旅行者考量，配備「內側防水拉鍊 + 鞋帶」雙系統，讓您享受一秒穿脫的極致便利；OFFLITE EVO GTX (低筒款)主打 Gorpcore 機能風格與快速穿脫，搭載快速綁帶系統，可單手操作、靈活穿脫，一拉即可完美貼合，是日常城市通勤與隨心出走的最佳選擇。

Q: OFFLITE GORE-TEX®科技聯名防水系列如何清潔與保養？
A: 建議先用軟毛刷將表面乾泥沙刷掉，再用濕布或海綿沾取稀釋的溫和清潔劑進行局部擦拭髒污，最後用乾淨濕布把泡沫擦拭乾淨，切勿整雙浸泡或丟洗衣機，清潔完畢再置於室內陰涼通風處自然陰乾即可。

立即了解更多鞋款資訊： https://palladium.today/p2LvG

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