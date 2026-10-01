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10家小店串起地方力量！永豐基金會第4屆「小店永豐」華山開張亮相

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
活動在「台青蕉」香蕉創意工作坊的不插電現場演唱中熱烈展開。圖／500輯攝影團隊提供
活動在「台青蕉」香蕉創意工作坊的不插電現場演唱中熱烈展開。圖／500輯攝影團隊提供

10家來自全台各地的小店，今天在台北華山「成團，開張！」。由永豐金控支持、永豐基金會推動的第4屆「小店永豐故事展」，今（1日）在華山1914文化創意產業園區中4B館舉行成果發表，活動在來自高雄的本屆獲選小店之一、「台青蕉」香蕉創意工作坊的台青蕉樂團不插電現場演唱中熱烈展開。

現場除為本屆10家獲選小店授獎，也以「成團，開張！」為主題，分享各自在地方上持續發生的行動；從數位走讀、有機玫瑰供應鏈、到共生廚房與循環時尚等面向，一一呈現小店如何串起人與地方的關係。活動現場並同步啟動第5屆「小店永豐計畫」徵選，邀請更多小店共襄盛舉。

永豐基金會董事長陳思寬表示：「當有人看見、有人回應、有人加入，一間小店的行動，就會慢慢成為一群人的力量。」她同時邀請社會大眾走入台北華山文創園區，「『小店永豐故事展』搭配市集活動，歡迎大家這個週末來到這裡，走走、看看、吃吃、買買，讓我們一起成為改變地方的力量。」

永豐基金會自2022年10月起啟動「小店永豐計畫」，每年皆挹注上千萬資源，支持具有自立能力與公共性的小店行動。永豐基金會指出，每一年的「小店永豐故事展」，都是將第一線觀察與小店實踐累積下來的故事重新整理，讓更多人看見地方正在發生的改變。今年以「成團，開張！」為主題，也象徵小店不再只是單點存在，而是透過彼此合作與社會參與，逐漸形成一張更大的地方網絡。

在屏東，「台灣潛水」組成志工隊，透過實際下潛，帶人重新認識島嶼與海洋的關係；執行長陳琦恩至今已培養超過500名教練，他的目的是讓每一位下水的人，都能夠帶著正確的觀念離開。苗栗「共發實業」以數位走讀梳理街區故事，讓居民熟悉的日常被重新看見；客語中的「共發」，就是「說話」的意思，負責人陳建成期待，透過最簡單的走讀參與，讓在苗栗好好生活，能夠成為在地學子的選項之一。新竹「addLEss循環時尚」則從衣物循環出發，以系統串起回收、再利用與產業合作，讓閒置衣物有機會重新找到下一段生命。

花蓮「九日良田」把山林與地景轉化為甜點與糖果，將地方風貌化為可以閱讀、品嘗與帶走的創作，負責人陳明忠希望讓大家「品菓子而知地方事」，讓玉里之美讓更多人看見。台中的「太平藍」則以染色工藝記錄土地、氣候與時間，在一層層浸染之間延續島嶼技藝；創辦人葉晉玉以客家庄文化為底色，讓作品走進總統府，也獲得許多國際獎項肯定，將地方工藝推向國際。台東「烤茶地」把母親的味道、部落植物與土地收成放進酒與甜點，讓文化不只被保存，也回到生活裡繼續發酵。

同樣從「人」出發，高雄「杉恆壹樹」串連農業、餐飲、青年與長者，建立有機玫瑰供應鏈，讓不同世代各自發揮所長；餐飲背景的負責人王宥勝回到家鄉杉林，發展全新農創品牌，「期待有機玫瑰可以成為杉林新的代名詞。」台中「日南來心肉」則從家傳豬肉攤延伸出共生廚房，透過日常往來，串起居民飲食、長輩勞動與孩子放學後的生活。

高雄「台青蕉」香蕉創意工作坊，則以香蕉「成串」為概念，串聯返鄉青年與在地居民，透過音樂凝聚地方能量，為產業發聲；創辦人王繼維在2008年成立台青蕉樂團，「台是土地、青是人、蕉是產業，台青蕉嘗試讓香蕉變成可應用的資源，成為推動地方發展的新力量。」新北「新旺集瓷」則承接百年窯業技藝與記憶，從傳統工藝出發，重新探索當代陶瓷的可能。

這10家小店位於全台不同角落，各自面對著截然不同的地方課題；但它們都分別以自身為支點，重新串接起人、土地、文化與產業的連結。有小店帶大家看見海洋，有小店為老街講述故事，有小店讓閒置衣物重獲新生；更有小店將傳統工藝、部落文化與在地飲食，重新帶回日常生活。這些嘗試看似微小，卻逐步將邊緣的課題，轉化為生活的常態，讓小店不再僅是商業運作的場所，而是成為地方文化再生與永續實踐的重要載體。

「第4屆小店永豐故事展」將於10月2日至4日在華山1914文創產業園區中4B館舉行，每日上午11時至晚間8時開放，10月4日開放至下午6時；10月3日至4日將同步推出「小店永豐市集」，邀請大家來吃吃買買支持小店。除精彩的小店階段成果展示外，3日、4日（周六、日）將特別推出2場主題講座，邀集跨域專家與品牌經營者參與對談，將從地方策展及品牌企畫出發，拆解如何將在地文化轉譯為獨特的體驗，並解析如何透過企畫將風味與故事完美連結。永豐基金會邀請所有對在地故事有興趣的民眾前來參加，以實際行動支持地方小店，親身感受台灣土地最真摯的動能與永續新可能。

◎【活動資訊｜第4屆小店永豐故事展——成團，開張！】

．地點：華山1914文創產業園區 中4B館

．展覽時間：10/2（五）至10/4（日）

．市集時間：10/3（六）至10/4（日）

．每日開放時間為 11：00～20：00（10/4 僅開放至 18：00）

＊活動皆免費入場，最後入場時間為閉館前半小時

◎【主題講座資訊】

．場次1──10/3（六） 14:00～15:30

【#地方策展｜從土地出發的策展思考】

策展人／馮馨 ╳ 九日良田主理人／陳明忠

✅從策展思考出發，將文化轉譯成獨特的觀展體驗

✅地方扎根與經營，讓小店品牌也能成為地方故事的載體

．場次2──10/4（日） 14:00～15:30

【#品牌企劃｜風味體驗度量衡】

咖啡創業整合經理人／王詩鈺 ╳ 飲食文化策展人／馮忠恬

✅打造飲食品牌力，以企劃將風味與故事連結

✅舌尖的品牌體驗，全方位的品牌企劃創造完整體驗，放大美好風味

永豐基金會董事長陳思寬邀請大家來到「小店永豐故事展」參與市集，「一起成為改變地方的力量。」圖／500輯攝影團隊提供
永豐基金會董事長陳思寬邀請大家來到「小店永豐故事展」參與市集，「一起成為改變地方的力量。」圖／500輯攝影團隊提供

「台灣潛水」執行長陳琦恩。圖／500輯攝影團隊提供
「台灣潛水」執行長陳琦恩。圖／500輯攝影團隊提供

台中「日南來心肉」主理人鄭程日（左）與夥伴。圖／500輯攝影團隊提供
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苗栗「共發實業」負責人陳建成。圖／500輯攝影團隊提供
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花蓮「九日良田」負責人陳明忠（右）與夥伴。圖／500輯攝影團隊提供
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國發會副主委彭立沛（前排左二起）、<a href='/search/tagging/2/永豐金控' rel='永豐金控' data-rel='/2/128168' class='tag'><strong>永豐金控</strong></a>總經理朱士廷、永豐基金會董事長陳思寬、永豐餘生技董事長何奕佳、「18度C巧克力工房」創辦人茆晉（日牂）、永豐銀行總經理莊銘福、永豐基金會董事湯曼琪與永豐基金會第4屆「小店永豐」10家獲選小店代表合影。圖／500輯攝影團隊提供
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高雄「杉恆壹樹」負責人王宥勝。圖／500輯攝影團隊提供
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新竹「addLEss循環時尚」創辦人黃瑾茹。圖／500輯攝影團隊提供
新竹「addLEss循環時尚」創辦人黃瑾茹。圖／500輯攝影團隊提供

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