亞伯樂「伯樂酩曲」三度進駐臺中爵士音樂節！巨型爵士雙鼓重磅登場，詮釋「越懂得，越值得」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／亞伯樂 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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承襲百年酒廠深厚底蘊，亞伯樂（Aberlour）始終秉持「越懂得 越值得」品牌精神，以不妥協的小批次手工製酒，成就橫掃國際烈酒競賽逾 200 面金獎肯定的 100% 雙桶熟成工藝，並持續透過多重感官體驗，帶領全台威士忌品飲者深入探索風味背後的工藝層次。2026 年，亞伯樂再度進駐臺中爵士音樂節，延續「伯樂酩曲」主題，將雙桶熟成所蘊藏的層次與平衡，與爵士樂自由交織、彼此共鳴的音樂精神相互呼應，邀請全台品飲者在酒香與樂章之間，感受「樂懂得，樂值得」的品味樂趣。

連續三年與臺中爵士音樂節相遇，亞伯樂讓「伯樂酩曲」從一次性的品牌體驗，逐步成為品牌與爵士文化之間更緊密的年度連結。對亞伯樂而言，一首值得反覆聆聽的爵士樂章，與一杯值得細細品味的威士忌，同樣來自對細節、技藝與時間的堅持；不同樂器間的彼此共鳴，正如西班牙 Oloroso 雪莉桶與美國波本桶各自完整熟成後再行勾兌，在不同風味個性之間找到恰如其分的完美平衡。再次登場臺中爵士音樂節，亞伯樂更進一步，將品牌最標誌性的雙桶精神從杯中延伸至現場，讓傳奇工藝真正走入爵士節奏之中。

震撼鉅造巨型爵士雙鼓品飲空間 專業樂手現身演出 更邀酩家即興共奏

第三度進駐臺中爵士音樂節，亞伯樂（Aberlour）持續以「伯樂酩曲」為題，再次將品牌對品味的深刻理解延伸至爵士現場，再次創造最具辨識度的話題品酩空間。當消費者走進臺中勤美誠品綠園道一樓活動現場，即能顯見以亞伯樂經典雙桶為原型，震撼鉅造的巨型爵士雙鼓。極具視覺張力的雙鼓裝置不僅將成為爵士音樂節現場的吸睛焦點，更將化身為一座可以被演奏、被參與的沈浸式互動舞台；雙鼓前特別設置琴鼓演奏區，讓爵士節奏、亞伯樂雙桶酒香與人群互動的過程，都能在同一空間中自然交會，從視覺到聽覺全面放大「伯樂酩曲」的現場魅力。

活動期間多位國內外樂手更將驚喜現身巨型爵士雙鼓舞台，包括鋼琴手Kris Oprisch、鼓手Stephan Julien、千禧世代音樂創作鬼才李浩瑋 Howard Lee (僅出席) 、治癒系歌手王謙Goatak 等，以即興爵士演出為品酩時刻注入不可預期的節奏火花；同時開放所有熱愛音樂的消費者親自上場，在琴鍵與鼓點之間即興共奏。無論是近距離感受樂手演出的張力，或親手加入一段只屬於當下的旋律，每一次互動都讓「伯樂酩曲」成為無法複製的現場體驗。亞伯樂也希望用這種獨一無二的珍稀現場體驗，詮釋小批次酒液在時間與木桶中產生的細微差異，讓「越懂得 越值得」真正從品飲哲學，成為一場可以親手參與的體驗。

走進爵士雙鼓品鑑絕世珍稀酒款 亞伯樂全系列邀請全台酩家鑑賞

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除了巨型爵士雙鼓帶來的感官體驗，「伯樂酩曲」品酩空間更集結亞伯樂完整核心系列，邀請品飲者一次探索不同年份與酒款各自展現的風味性格。從亞伯樂雙桶熟成 12 年、14 年、16 年、18 年，到深受威士忌藏家喜愛的 A’bunadh 雪莉桶原酒，透過不同酒齡、桶藝與風味表現，完整呈現亞伯樂小批次製酒與雙桶熟成工藝所能展現的豐富面貌。

延續去年 A’bunadh 首度開放品飲所掀起的熱烈迴響，本屆「伯樂酩曲」也將再度讓全台品飲者於現場一嚐這款亞伯樂傳奇珍稀之作。A’bunadh 雪莉桶原酒承載品牌極具代表性的製酒精神，其靈感源自 1898 年酒廠大火後所留存的珍稀酒液，以小批次手工製作、原酒強度裝瓶及非冷凝過濾，忠實保留酒液飽滿而濃郁的原始風貌。歷經超過 80 批次推出，每一批皆因桶況與酒液的細微差異展現獨特風味表情，也讓每一次品飲，都成為值得細細探索的珍稀體驗。

「伯樂酩曲」城市之夜 攜手海內外爵士樂團延伸全方位品酩體驗

除了臺中爵士音樂節現場外，亞伯樂「伯樂酩曲」更將與爵士樂的合作在城市各處遍地開花，攜手海內外知名樂團打造兩場限定演出，進一步放大「品飲 × 品樂」的感官體驗。10 月 16 日由 Alessio Menconi Trio 登場，10 月 18 日則由 Leon Hsu Quartet 接力演出，兩場皆於臺中歐酷飯店舉行，演出時間為21:15至 22:15。透過不同樂團各具特色的音樂語彙，讓爵士旋律與亞伯樂風味彼此交織，為「伯樂酩曲」延伸出更完整而深刻的夜間篇章。

亞伯樂品牌大使亦將於兩場限定之夜親臨現場，帶領品飲者從品牌歷史、雙桶熟成工藝一路深入認識亞伯樂全系列酒款，並透過逐杯品飲，細細感受不同年份、桶藝與風味層次所展現的獨特個性。從工藝理解到實際品酩，讓消費者不只在爵士樂音中舉杯，更能在品牌大使的引領下，真正品懂每一杯亞伯樂背後值得細細品味的工藝深度。

「伯樂酩曲」多重試飲與限定好禮 盛邀全台伯樂共赴年度爵士盛會

亞伯樂「伯樂酩曲」品酩空間將於 10 月 16 日至 10 月 25 日進駐勤美誠品綠園道，盛邀全台品飲者從不同年份與酒款之間，深入探索亞伯樂的豐富風味層次。活動期間除加入保樂力加酩家沙龍 LINE 官方帳號，即可兌換亞伯樂雙桶熟成 12 年或 A’bunadh 雪莉桶原酒；另可前往指定通路領取單杯品飲兌換券，自由品鑑亞伯樂全系列酒款，從 12 年、14 年、16 年、18 年至 A’bunadh 雪莉桶原酒，一次完整感受品牌工藝魅力。指定通路資訊可由品牌提供之 Google Map 查詢。亞伯樂指定通路地圖

現場更準備多重限定好禮，拍攝亞伯樂「伯樂酩曲」品酩空間並分享至 Facebook、Instagram 或 Threads，即可依活動辦法獲得亞伯樂限定一口杯；購買指定亞伯樂系列酒款，還可獲得限量匠心典藏帽款或 T-shirt，數量有限，贈完為止。

圖／亞伯樂 提供

亞伯樂「伯樂酩曲」品酩空間

● 時間：2026年10月16日至10月25 日，週一至週五 17:00–22:00，週六至週日 15:00–22:00

● 地點：403 台中市西區公益路 68 號（勤美誠品綠園道 1 樓｜南側大門）

● 品飲方式：加入保樂力加酩家沙龍 LINE LINE 官方帳號，可兌換雙桶熟成 12 年或 A’bunadh 雪莉桶原酒；至指定通路領取單杯品飲兌換券，可兌換全系列指定酒款。

● 限定好禮：現場社群分享可依活動辦法獲得亞伯樂限定一口杯；購買指定酒款可獲得限量匠心典藏帽款或 T-shirt，數量有限，贈完為止。

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