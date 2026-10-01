台灣PatientsForce獲「全球福祉先鋒獎」銀牌 盼病友及早用藥減輕負擔

「2026 全球福祉獎（Global Good Awards 2026）」名單揭曉，台灣最大「病人支持福利生態系統」（PatientsForce）獲得「全球福祉先鋒獎（Global Good Trailblazer of the Year）」銀牌，台灣慈濟基金會則獲「年度社區夥伴獎」銅牌。

PatientsForce 董事長暨總經理張向昕表示，當醫療走向個人化與精準化時，醫療平權應該透過市場與創新機制調整，而數位創新是提升效率與降本的手段，但最終核心仍是提高創新藥物及醫療資源的可近性。

張向昕表示，PatientsForce 致力於串聯藥廠、醫療院所與患者，打造完整個案照護鏈，成為國家醫療照護網最堅實的後盾，希望成為政府、藥廠與患者之間的溫暖橋樑，幫助更多重症癌症家庭，減輕財務壓力。

PatientsForce 共同創辦人暨營運長王怡文表示，醫療創新的最終目的，是讓需要的患者用得到藥、用得起藥。這座獎項不只是對 PatientsForce 團隊的肯定，更是對台灣完善醫療生態系與民間照護能量的高度讚賞。

PatientsForce 打造「病人支持計畫（PSP）」一站式服務，與全球50多家國內外藥廠合作，為患者提供專業「病患支持計畫（Patient Support Program, PSP）」，解決了傳統救助繁瑣、低效等問題。

PatientsForce 具有兩大特色：

一、簡化資助與財務方案流程，協助患者在等待健保納保或評估期間，加速取得藥廠提供的自費藥物資助，減輕家庭財務負擔。

二、全程合規配送與護理隨訪：整合專業藥品配送網絡，由專職護理師進行定期衛教、用藥隨訪與順從性管理，有效降低醫療院所衛教負擔，確保療效極大化。

自2017年至2025年，PatientsForce 每年服務超過3萬名病患，累計遞送藥品補助金額高達 100億元新台幣，讓眾多重症家庭於對抗病魔的關鍵時刻獲得及時協助。

PatientsForce獲「全球福祉先鋒獎（Global Good Trailblazer of the Year）」銀牌，評審評語為「該系統憑藉著清晰的追蹤數據、龐大的服務涵蓋率，及對提升患者用藥順從性，均具顯著貢獻。」

在全球生醫科技快速演進下，許多癌症與罕病新藥昂貴，在獲得健保全額給付前，常使患者家庭面臨巨大的財務壓力。張向昕表示，PatientsForce發揮民間生醫創新力量，幫助重症患者提早使用新藥，減輕負擔。除持續深耕台灣，將積極擴展香港及東南亞服務網絡，讓這套病患支持模式嘉惠更多亞洲患者。