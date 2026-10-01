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啦啦隊女神安芝儇擔任失智大使 陪長輩畫出「我的餐桌」

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
韓國啦啦隊女神安芝儇擔任「失智友善大使」，與失智長者共同創作「我的餐桌」作品。記者廖靜清／攝影
韓國啦啦隊女神安芝儇擔任「失智友善大使」，與失智長者共同創作「我的餐桌」作品。記者廖靜清／攝影

失智症帶走了部分記憶，卻不代表失去感受、表達與創作的能力。50名失智長者經過4個月的陪伴與引導，從一開始「不知道畫什麼、不知道拿什麼顏色」，到拿起畫筆自在創作，共完成82幅作品。天主教失智老人基金會邀請韓國啦啦隊女神安芝儇擔任「失智友善大使」，與失智長者共同創作「我的餐桌」作品，並率先捐出10萬元，邀請民眾響應公益。

安芝儇用中文分享，走進日照中心，看見長輩們開心參與活動，很享受活在當下，深受感動，這麼美好的畫面應該被留下來。她與具有韓國華僑背景的潘阿姨以韓文交流，從韓國民謠一路聊到家鄉料理，兩人共同完成「我的餐桌」。

台灣邁入超高齡社會，失智照護成為重要課題。衛福部社家署主任秘書陳淑美表示，全台近38萬名失智症者，如何陪伴失智長者及其家庭、讓更多人正確認識失智，是社會必須共同面對的課題。天主教失智老人基金會在台北松山機場舉辦「共伴．綻光」記憶的航程－失智長者藝術特展，不僅讓長輩發揮能力，也讓珍貴的作品與生命故事有機會被更多人看見。

今年的藝術創作計畫由天主教失智老人基金會與中華護智協會合作，藝術治療師蔡汶芳帶領台北、高雄共50名失智長者，從今年5月至8月進行拼貼、彩繪等創作。長者自行挑選工具、上色、混色，並將不同色塊與形狀重新排列組合，在一次次選擇、操作與探索中，逐漸累積自信與成就感。

蔡汶芳表示，藝術創作可以成為失智長者與外界連結的橋梁，在照護過程中融入自主性與幸福感。創作時，長者透過感官、情感、認知及實際操作，重新與生命經驗和記憶產生連結，團體創作也增加人際互動，減少社交孤立。對失智長者而言，重要的並非「畫得像不像」，而是在過程中重新擁有選擇、參與及表達自己的機會。

天主教失智老人基金會執行長鄧世雄表示，藝術創作是失智照護多元非藥物活動之一，長者從一筆、一個顏色開始，重新感受到「我還可以、我能做得到」。他們不只是接受照顧的人，也可以是創作者、表達者，分享自己的生命故事與感受，家屬也能重新發現父母仍保有許多能力。

「共伴．綻光」記憶的航程－失智長者藝術特展即日起至11月30日，在台北松山機場國內線航廈2樓展覽室免費展出。鄧世雄呼籲，民眾可以從一幅畫、一段生命故事開始認識失智症，理解失智長者即使記憶逐漸模糊，仍然保有情感、創造力與生命價值，讓理解進一步化為陪伴，讓失智友善真正走進日常生活。

天主教失智老人基金會在台北松山機場舉辦「共伴．綻光」記憶的航程－失智長者藝術特展，透過一幅幅作品讓失智友善走進大眾日常生活。記者廖靜清／攝影
天主教失智老人基金會在台北松山機場舉辦「共伴．綻光」記憶的航程－失智長者藝術特展，透過一幅幅作品讓失智友善走進大眾日常生活。記者廖靜清／攝影

安芝儇 失智 松山機場

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