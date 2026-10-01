拍片笑喊沒被抓…民眾認了攜境外豬肉乾回台 防檢署追查屬實開罰20萬

有民眾日前在社群媒體Threads公開自國外攜帶豬肉產品回台灣。農業部動植物防疫檢疫署今天說，經查民眾坦承9月27日從中國入境時攜帶豬肉乾等，已依法開罰新台幣20萬元。

屏東縣有民眾在網路分享影片，嬉鬧稱友人從中國帶回豬肉製品竟未被檢出，「跟20萬擦肩而過」，引發網友撻伐，防檢署後續針對貼文者及違規者資訊追查。

防檢署今天用文字說明表示，防檢署高雄分署昨天下午已會同屏東縣警察局等單位，針對張貼人及輸入人製作筆錄及訪談。

防檢署指出，經調查，輸入人陳姓民眾坦承27日從中國大陸入境台灣時於託運行李攜帶豬肉乾及鴨舌各一包，全案以違反動物傳染病防治條例規定裁罰20萬元，該名民眾也已於1日上午簽收裁處書。

防檢署籲，違規從非洲豬瘟疫區攜帶豬肉產品被查獲的處罰相當重，千萬不要以身試法，為農業生產安全盡一份心力。