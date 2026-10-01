衛福部彰化醫院導入智慧藥櫃 科技系統帶藥師最短時間拿對藥

醫院偶爾發生拿錯或遺失管制藥品，對依靠紙本登錄、人工盤點管控藥品的藥師壓力很大，衛生福利部彰化醫院特別導入智慧藥櫃（ADC），管制藥品的管理從人工紙本走向智慧化，系統確認藥師身分與藥品後彈開對應的藥櫃，做到管制藥品不會拿錯。

彰化醫院藥劑科主任李瑞文今表示，管制藥品依規定分為4級，常見的例如嗎啡類、安非他命類、鎮靜類、止痛類藥品，藥品不但有不同劑量甚至藥名相近，過去紙本登錄及人工盤點的時代，藥師既要調劑藥品，還得同時核對數量、填寫紀錄，忙碌、高壓或工作受干擾，疲於應付之餘可能發生人為疏失的風險。

李瑞文說，導入ADC後，藥師刷工作證確認個人身分，再掃描處方箋上的藥品條碼，系統會自動比對藥品及劑量，只有相對應的藥櫃會彈開，每次取藥數量也同步記錄哪位藥師、什麼時間、取了什麼藥，都能清楚追蹤，降低藥師拿錯藥、拿錯劑量的可能性。

傳統拿藥模式在藥師交班時往往要花不少時間盤點，如果發現帳目與實際數量不符，回頭追查將花費不少時間，智慧藥櫃即時記錄每一次藥品進出，讓庫存狀況更加透明，交班也不必再花大量時間逐項人工核對，而管制藥品平均調劑時間從原本128秒縮短至23秒，減少約82%，原本需要花時間找藥、登記、核對的流程大幅簡化，藥師可把更多時間用在重要的臨床藥事工作，醫院也減少紙本作業，符合無紙化及ESG永續發展概念。