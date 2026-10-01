72歲翁自行吃止痛藥險傷腎 國泰響應病安周籲長者多重用藥藏危機

一名72歲林姓長者，患有糖尿病、慢性腎臟病及高血壓，因長期在不同醫院看診拿藥，日前又因關節疼痛自行服用市售止痛藥，所幸個管師及時發現，才避免可能發生的急性腎臟惡化。台灣邁入超高齡社會，長者常同時罹患多種慢性病，跨院、跨科就醫及多重用藥情形也愈來愈普遍，一旦沒有主動告知完整用藥資訊，恐增加藥物交互作用甚至傷腎、出血。

國泰醫院提醒，高齡者多重慢性病問題並不少見，醫療照護需求日益攀升。依國健署2017年國民健康訪問調查，65歲以上長者有84.7%至少罹患一項慢性病，隨著疾病增加，病人可能同時面對不同科別追蹤、數種藥物、飲食調整及保健食品等問題，用藥資訊愈複雜，醫病溝通也愈重要。

響應今年病人安全周「醫病攜手．安全共守」，國泰醫院舉辦系列活動，並將病人安全宣導帶進糖尿病、慢性腎臟病、失智症、慢性阻塞性肺病及氣喘等慢性病門診與衛教場域，鼓勵病人在面對不同治療選擇時，主動提出疑問與想法，透過醫病共享決策（SDM），與醫療團隊共同討論適合自己的照護方式。

國泰醫院院長簡志誠表示，病人安全不能只靠醫療人員把流程做好，也需要病人與家屬共同參與。「多問一句、多確認一次」，就能多一分了解與安心。特別是高齡、多重慢性病或跨院就醫患者，看診時最好備妥完整用藥清單或藥袋，購買成藥、保健食品前也先詢問醫師或藥師，讓醫病雙方掌握完整資訊，降低重複用藥與藥物交互作用風險。

簡志誠呼籲，除了處方藥，保健食品同樣不能忽略。尤其正在服用抗凝血藥物的患者，若同時食用銀杏、人參等產品，可能影響凝血作用、增加出血風險，因此就醫時應主動告知醫師或藥師目前服用的所有藥物、成藥及保健食品，切勿認為「保健食品不是藥」就自行搭配。