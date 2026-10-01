隱藏的階級優越感？ 頂大男友私下「菁英視角」曝光引熱議

外表謙遜有禮的高社經伴侶，內心深處可能藏著難以察覺的獨特視角。一名女網友日前在Dcard發文，透露男友擁有美國常春藤名校商學院碩士學位，返台後亦任職於優渥職位。起初男方即便能力出眾也絕不張揚，面對他人讚譽總推稱是「運氣與團隊功勞」，出門在外進退得宜、極具修養，深獲女方親友一致好評，未料隨著相處時間拉長，原PO卻逐漸看見男友溫文儒雅面具下的另一種真實樣貌。

原PO指出，某次聚會中友人提出了男友不贊同的工作見解，男友當下僅耐心聆聽並點頭表示理解，毫無反駁之意；豈料私下返家途中，男友卻立刻換了一副嘴臉，冷淡直言對方「連最基礎的東西都沒搞懂」，並逐條嚴格剖析其邏輯漏洞。這類言行讓原PO赫然發現，男友並非沒有優越感，而是將極高的批判標準深深隱藏在社交禮貌背後，從不在公眾場合輕易展現。

除了對身邊友人的專業見解嗤之以鼻，原PO男友的菁英思維更體現在時事與社會階層的看法上。面對網路論戰，他習慣置身事外冷眼旁觀，譏諷群眾盲從且拒絕提升認知；談及公共政治時，更直指「民主最大的問題在於票票等值」，認為多數選民缺乏專業概念、易遭口號煽動。儘管他平時對待服務人員極為客氣，但私下談及低收入或長期失業等弱勢族群時，仍將其歸咎於個人缺乏自律、思考力不足與憤世嫉俗。面對女友「是否過度菁英主義」的質疑，男方則坦然回應，自認只是理性承認「人的能力與判斷力本就有差距」。原PO無奈坦言，男友表面看似對所有人都謙卑包容，但實際上能被他認定為「同一層次」的人可謂寥寥無幾。

貼文曝光後迅速引起廣泛討論，部分網友表示「他沒錯，人不可能完全沒有自己的觀點，但他拒絕在公開場合去反駁別人這就是他的修養。」、「他講的都是事實，也不會在公共場合看不起服務生，他這不是傲慢，而是看清楚這個世界怎麼運作的，而他有透過自己努力達到現在的位置。」、「我覺得他講的很有道理呀，跟他見解一樣，尤其是群眾那一部分，世界上大部分人都沒有具備獨立思考能力，也因為這樣，在他認為跟他同一層的人就偏少囉。」，認為男方看透現實且具備良好教養，至少有做到尊重他人。

但有另一部分網友表示「我覺得你用傲慢來形容他還蠻精確的」、「沒辦法認同這些論述，但必須說高學歷很多家境好的人都長這樣，因為一直都很順利，他們很難理解不同境遇的人。」、「他講的大致上沒錯，但他和他瞧不起的人最大的差別是投胎，可能還沒有什麼事情讓他認知到這件事吧。」認為原PO男友因家境和生活背景和常人不同，才會有這樣的想法。