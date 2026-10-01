台南第8例登革熱境外移入 越南旅遊返台發病

台南市政府衛生局今天公布台南市出現第8例登革熱境外移入病例，個案是南區國宅里50多歲女子，9月中下旬前往越南下龍灣旅遊，返台後發病就醫通報及採檢確診。

衛生局今天指出，台南市第8例登革熱境外移入病例，9月19日至24日在越南下龍灣旅遊，返台後26日和27日分別在中西區水仙宮市場及歸仁市場販售衣物，27日出現發燒症狀，28日就醫採檢送驗，實驗室檢驗確診登革熱第一型。

台南市登革熱防治中心已對確診個案居住地和活動地等進行緊急噴霧罐防治、環境孳生源清除及病蚊媒密度調查，且規劃戶內外化學防治範圍與作業，降低病媒蚊密度及社區傳播風險。

衛生局表示，截至今天，國內累計176例登革熱病例，分別是本土病例11例和境外移入165例，感染國家以越南最多、其次是印尼、菲律賓、馬爾地夫及馬來西亞等。