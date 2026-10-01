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本土再增1例…彰化出現3年來首起登革熱群聚 距前一例住家110公尺

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
彰化登革熱本土群聚案再新增1例，疾管署發言人林明誠表示，為近3年來首起彰化登革熱本土群聚。聯合報系資料照
彰化登革熱本土群聚案再新增1例，疾管署發言人林明誠表示，為近3年來首起彰化登革熱本土群聚。聯合報系資料照

彰化爆發3年來首起本土登革熱群聚，疾管署發言人林明誠表示，彰化縣新增一例本土登革熱病例，60多歲男性上周發燒、腹瀉、全身無力，二度就醫後確診，檢出登革病毒第一型。由於與9月18日出現的本土個案居住地僅相距110公尺，初步研判為一起社區群聚事件。

個案於9月26日陸續出現發燒、腹瀉、全身無力等症狀，27日曾就醫，流感、新冠快篩皆陰性，診斷疑似急性腸炎，領藥後返家，30日因症狀未改善再次就醫，考量居住地附近先前有登革熱個案，做NS1快篩陽性通報採檢送驗後確診登革熱第一型。個案目前住院治療中，密切接觸者目前均無疑似症狀。

疾管署說明，個案潛伏期主要活動地點為彰化縣居住地及外縣市工作地，無國外旅遊史，經查個案居住地與疾管署18日公布彰化縣首例本土第一型登革熱個案居住地相距約110公尺，初步研判為一起社區群聚事件，為彰化縣2023年以來首例本土登革熱群聚，將進一步定序以釐清兩案關聯性。

林明誠表示，衛生單位已針對個案居住地及活動地周圍環境進行病媒蚊密度調查及孳生源清除等防治工作，並規畫設置社區篩檢站進行擴大採檢，以找出潛在感染者，呼籲附近居民自我健康監測，出現疑似登革熱症狀可至社區篩檢站採檢後盡速就醫。

因應彰化縣出現本土登革熱個案，疾管署於首例病例確診時成立機動防疫隊，至29日已出勤34人次進行登革熱病媒蚊孳生源查核、督導化學防治、成效評估及風險點複查，查獲544件積水容器、70件陽性容器，開立21張稽查督察紀錄單。呼籲民眾配合衛生單位防治措施，防範疫情擴散，同時請當地醫療院所提高通報警覺。

疾管署監測顯示，截至9月30日，全國累計登革熱確定病例178例，其中12例為本土病例，居住地分別為高雄市10例及彰化縣2例；另166例境外移入病例，感染地以越南43例、印尼29例、菲律賓20例等東南亞及南亞國家為主，累計病例數低於2025年同期的188例。

全球登革熱疫情持續，今年截至8月全球累計報告逾222萬例，病例數以美洲巴西等國為多；亞洲鄰近國家越南、孟加拉及柬埔寨疫情上升或處高點，且疫情皆高於去年同期，其中越南今年迄今報告逾11萬例、孟加拉約3.7萬例、柬埔寨8.5萬例，另馬來西亞及斯里蘭卡今年疫情高於去年同期，惟近期疫情已呈下降趨勢。

登革熱 彰化 快篩 疾管署

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