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同居變司機？板橋繞南港再衝三芝 男友累癱求「自理通勤」慘遭冷戰

聯合新聞網／ 綜合報導
情侶邁入同居階段本該是感情升溫的契機，卻常因生活細節摩擦引爆危機。示意圖／ingimage
情侶邁入同居階段本該是感情升溫的契機，卻常因生活細節摩擦引爆危機。示意圖／ingimage

情侶邁入同居階段本該是感情升溫的契機，卻常因生活細節摩擦引爆危機。一名男網友日前在Dcard發文抱怨，女友近期特地從台中北上至新北板橋與其同居，起初考量女方對大台北交通環境不熟悉，加上自己平日開車通勤，便出於體貼主動接送，未料這份善意日後竟演變成難以推卸的日常重擔。

原PO指出，兩人住處鄰近臺灣藝術大學，而自己的工作地點位於三芝，女友公司則遠在南港軟體園區。每日清晨，他必須先自板橋開車將女友送達南港，再獨自驅車折返北海岸前往三芝，下班時段亦須計算時間繞道接送。雙方通勤路線完全反向，不僅讓原PO疲憊不堪，更數度因接送女友面臨會議遲到危機，大嘆「最累的不是工作，而是在路上接送」。

眼見同居生活逐漸失衡，原PO日前向女友提出建議，認為她北上已有時日，住處離浮洲火車站亦不算遠，身為成年人應學著自行搭乘火車或捷運上下班。豈料女友聞言當場變臉，兩人隨即陷入冷戰，甚至未就交通替代方案進行任何理性溝通，讓男方深感心寒，直言自己是男友而非私人司機或父親，偶爾或天候不佳時接送尚可接受，但「每天接送」絕非男友的應盡義務。該名男子無奈表示，若同居的代價是男方必須承擔提供住處與全天候接送的責任，不禁懷疑自己「究竟是在談戀愛還是在養女兒」，心力交瘁之下甚至萌生讓女友搬出去租屋的念頭。

貼文一出隨即掀起熱烈討論，不少網友紛紛表示「有自覺的人知道這麼不順路都會覺得抱歉並想辦法解決，你要繼續慣著就好好忍耐，不然就請她該長大了。」、「有沒有一種可能：你太寵她了，把她寵成公主了」、「看到這裡就知道你女友不會為你著想，談談折衷方案例如有開會的話不要載」、「不會體諒的人好可怕」，認為在情侶的相處過程中，另一半若無法體恤並獨立處理交通，恐將成為這段感情破裂的導火線。

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