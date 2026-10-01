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香蕉剝皮可直接吃？專家急喊「錯了30年」：沒做1動作恐把蟲卵吃下肚

聯合新聞網／ 綜合報導
香蕉外皮厚實，多數人習慣剝皮直接吃，專家提醒表皮恐附著果蠅卵與細菌，買回家最好先用冷水沖洗再保存。示意圖／AI生成
香蕉外皮厚實，多數人習慣剝皮直接吃，專家提醒表皮恐附著果蠅卵與細菌，買回家最好先用冷水沖洗再保存。示意圖／AI生成

香蕉香甜軟嫩又富含營養，幾乎所有人都習慣買回家直接放桌上，吃的時候把厚實的外皮剝除直接食用。然而，這項日常行為卻可能讓全家人暴露在細菌與蟲害危機中。美國昆蟲學專家與營養權威示警，香蕉買回家後「一定要先洗過」，否則不僅家中果蠅會成災，還可能把附著在表皮的致病菌吃下肚。

事實上，美國知名的諮詢專欄「Dear Abby」早在1994年就探討過「香蕉到底要不要洗」這個難題，當時專欄作家一開始也認為不用洗，隨後被大批讀者來信指正建議要洗。

果蠅卵早已產在表皮！家中成蟲孵化溫床

美國生活網站《Better Homes & Gardens》表示，不能光看香蕉外皮的顏色光滑漂亮，其實果蠅卵早已產在表皮，而家中的廚房、客廳都有可能是成蟲孵化的溫床。

此外，許多民眾常疑惑，「明明家裡門窗緊閉，為什麼買了香蕉幾天後，廚房就滿天飛果蠅？」《Better Homes & Gardens》引述昆蟲學博士丹尼爾·基弗（Daniel Kiefer）的分析指出，果蠅極度容易被熟成水果的香氣，以及表皮滋生的酵母菌、細菌所吸引。

香蕉在產地採收、運輸到超市陳列的過程中，果蠅很可能早已在果皮表面產卵。若買回家未經清洗便直接擺放在家裡，這些肉眼難以察覺的蟲卵就會隨室溫迅速孵化。因此，剛買回家的香蕉立即以清水沖洗，能有效洗去大部分果蠅卵，是阻斷家中蟲害的第一道防線。

剝皮過程「交叉污染」！細菌順勢滑進嘴裡

除了蟲害，食品安全更是關鍵。台灣衛福部食藥署過去也多次宣導「水果應清洗後再去皮食用」的觀念，美國營養與飲食學會（Academy of Nutrition and Dietetics）指出，就算是不需要連皮吃的水果，剝皮或手持的過程中，外皮附著的灰塵、排泄物及雜菌極易沾染到手指。當你剝開皮、用手抓著果肉吃時，細菌便順勢轉移到果肉上，不知不覺全被吞下肚。

專家教正確洗法 冷水沖30秒就夠

清洗厚皮的香蕉其實相當省時。美國農業部（USDA）建議，完全不需要使用洗碗精、肥皂或市售蔬果清洗劑，台灣農業部農業藥物試驗所過去也曾教導水果應如何清洗，不需浸泡鹽水、小蘇打粉，更毋須使用蔬果清潔劑。

清洗香蕉時依照以下標準步驟即可

流動冷水沖洗：將香蕉放在冷水水龍頭下沖洗約30秒，期間用雙手輕輕拂拭表面，洗掉可見塵垢與蟲卵。

廚房紙巾擦乾：沖洗後務必用乾淨的毛巾或紙巾將表面水分徹底壓乾，避免水分殘留導致加速軟爛發霉。

避光通風保存：擦乾後置於通風、陰涼處保存即可；若家中環境潮濕或原本就容易長果蠅，也可待香蕉熟成後移入冰箱冷藏。

農業部農業知識入口網亦提醒，清洗香蕉時切勿使用粗糙菜瓜布或刷具用力猛刷，以免表皮受損擦傷導致果肉變黑變質。

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