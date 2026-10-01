桃機挺亞運健兒賀國慶 2航廈迎賓花藝展吸睛

台灣家庭結構迎來劇變，2025年底，全台一人家戶達399萬戶，占比首度突破4成、近41%，成為最主流的家戶型態。「遠見」今天發表調查「單棲時代來了，你準備好了嗎？」調查發現，過去認為「單身等於被迫落單」的印象已被翻轉，近4成民眾願視情況「單棲（一個人生活）」。7成非獨居者預期未來單棲，77.6%最怕意外無人助。而有86.9%盼單棲也能有房，45.4%認為房貸、購屋政策不友善。

2026-10-01 12:02