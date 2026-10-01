桃機挺亞運健兒賀國慶 2航廈迎賓花藝展吸睛
歡慶雙十節並為名古屋亞洲運動會台灣代表隊選手集氣，桃園國際機場第2航廈11日前在入境大廳打造「台灣為你綻放」迎賓花藝展，以繽紛國產蝴蝶蘭與大型裝置藝術點綴國門。
桃機股份有限公司今天表示，花藝展設於2航廈1樓接機大廳北側，由農業部花卉創新園區研究發展中心與台灣蘭花協會推動、機場公司協辦，展覽結合國產花卉、節慶意象與運動應援元素，在國門第一線向國際旅客展現台灣花卉美，也以花景迎接返國旅客與運動健兒。
根據主辦單位提供資料，展區以蝴蝶蘭為核心主角，透過紫紅、粉紅、淡紫與純白花朵交錯鋪陳，結合自然枝幹、綠色植栽與高低錯落的盆花，沿大廳牆面延伸成帶狀花景。現場運用紅、藍與白色蘭花勾勒出國旗色彩，呼應花叢間Team Taiwan（台灣隊）標誌，將國慶祝福與應援選手心意融入迎賓陳設。
主辦單位說，迎賓花景中2隻大型「蘭花獸」以白色身軀搭配藍、粉紅斑紋，分別低伏花叢與昂首伸展，成為視覺焦點，周邊搭配藍紫色花朵、枝幹及成片蘭花營造立體花景。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。