上班族嗨翻！連3周「只上4天班」 一票人翻到11月崩潰：痛苦來了

近期連假接連登場，教師節、中秋節假期才剛結束，緊接著又迎來國慶連假，等於連續3周都只需上4天班，讓不少上班族直呼「太幸福」。然而，想到11月卻沒有任何連假，不少人已提前陷入「收假憂鬱」，崩潰留言「11月就是痛苦了」、「接下來每周都要上5天班到12月」，對於輪班、餐飲及醫療等行業的從業人員而言，連假則幾乎與自己無關，只能無奈苦笑。

原PO近日在Threads曬出行事曆，興奮分享「你們知道接下來幾個禮拜都只上4天班嗎？」從教師節、中秋節一路接到國慶連假，連續3周都能享有短暫假期，讓上班族多了幾次喘息機會。如今教師節、中秋節連假已陸續結束，下一波就輪到國慶連假登場，也讓不少人開始倒數，期待再度迎接「上4天班就放假」的幸福節奏。

不過，連假接連到來，並非人人都能跟著放假，留言區也湧入不少服務業、輪班族吐露心聲，直呼「別人的連假就是我們餐飲業累的開始」、「做服務業的不想知道」、「輪班制無感」、「輪班制沒感覺」，還有人笑稱「對餐飲業來說，是奧客出沒最多時期」、「人本來就不該一周上5天班」、「大家先習慣一下周休三日，然後未來實施的時候會比較習慣」、「老師上課進度補不完」、「無感，業務一直回訊息處理事情」。一名醫院行政人員也透露，即使從事行政工作仍得配合輪班，無奈表示「這些連假從來都與我無關，連過年也是一樣」。此外，也有網友關注的焦點完全不同，「有誰跟我一樣，比較介意的是股市沒開盤」。

不過，眼看連假一個接一個登場，也有網友已經開始擔心「快樂結束後」的日子，想到11月整個月都沒有國定假日，忍不住哀號「11月就是痛苦了」、「為啥11月一個國定假日也沒有？難道這個月是最適合上班的月份嗎？」還有人想到接下來又得恢復每周上5天班的日常，無奈提醒「好好享受最後的機會」。一邊是上班族期待連假、一邊是輪班族忙到翻，兩種截然不同的心情也意外形成強烈對比。