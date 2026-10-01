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兒盟調查：3成5青少年深陷容貌焦慮 家長隨口批評「孩子焦慮飆高3倍 」

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
兒盟今舉辦「青春解碼嗶嗶嗶 我懂你的心罩不宣」記者會，由兒盟政策發展處副處長李宏文發表「2026年青少年容貌焦慮及心理健康調查報告」，並偕同創作歌手靜芳、諮商心理師鄧善庭、兒盟社工鄧喬尹與青少年代表，揭露台灣青少年在容貌焦慮下面臨的多重身心困境。記者葉冠妤/攝影
兒盟今舉辦「青春解碼嗶嗶嗶 我懂你的心罩不宣」記者會，由兒盟政策發展處副處長李宏文發表「2026年青少年容貌焦慮及心理健康調查報告」，並偕同創作歌手靜芳、諮商心理師鄧善庭、兒盟社工鄧喬尹與青少年代表，揭露台灣青少年在容貌焦慮下面臨的多重身心困境。記者葉冠妤/攝影

社群媒體時代「顏值至上」的氛圍加劇了容貌焦慮。兒福聯盟今發布「2026年青少年容貌焦慮及心理健康調查報告」指出，超過三分之一青少年自陳有容貌焦慮，且高達42.8%的青少年曾遭家長批評長相、身材或穿著，兒盟提醒家長，隨口的批評、否定，將讓孩子焦慮感飆高3倍。

兒盟政策發展處副處長李宏文表示，即使新冠疫情已經過去幾年，但調查數據仍顯示，23.5%青少年每天有超過一半的時間配戴口罩，主因不再是防疫，而是為了遮掩容貌與情緒；調查也發現，35.4%青少年自陳有容貌焦慮，其中少女比例48.7，是少男20.6%的2.3倍。

李宏文說，調查顯示23.5%的國高中生在學校及日常生活，超過一半時間配戴口罩，理由除了「習慣」78%、遮掩表情、情緒與容貌都有40%以上，防疫的反而是少數僅占29.2%。而且有39.5%在上體育課或運動時仍堅持口罩，更有7%連吃飯都不願意取下。

容貌焦慮究竟從何而來？37.2%國高中生表示在網路上看到他人照片或影片後，曾產生覺得自己很醜、很胖、噁心或自卑的感受。李宏文說，這讓青少年不在乎真假，只在乎美不美，調查有近半學生表達，只要能讓自己看起來更好看，就算修圖修得跟本人有落差也沒關係。

進一步分析發現，容貌焦慮越嚴重的學生，每天花在打理外表的時間與變美手段越繁複，考慮醫美、整形，甚至極端手段的意願也顯著攀升，18.7％青少年表示會考慮接受醫美，比例明顯提高，也有8.5%的學生表示「有機會想打瘦瘦針」。

李宏文說，進一步分析發現，低自尊、孤獨感與來自家長的批評，是加劇青少年容貌焦慮的關鍵變項，高容貌焦慮的青少年中，經常或總是遭到家長批評外型的比例為10.8%，是低容貌焦慮組3.3%的3.3倍；且高容貌焦慮的青少年落入高度情緒困擾25.1%、出現自殺意念29.6%的比例也偏高。

李宏文呼籲師長，要先理解青少年心理防衛機制，避免強摘口罩、批評外貌，同時引導青少年運用「鏡子練習」，建立自我接納及肯定，如果發現青少年因容貌焦慮出現嚴重情緒低落、人際退縮或輕生念頭，應主動陪伴青少年尋求學校輔導室、心理諮商等專業協助，及早介入才能降低風險。

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容貌焦慮 青少年 焦慮

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