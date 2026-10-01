未來社區藥局走向「一站式服務」 結合長照3.0打造健康守護站

隨著長照3.0推動更多元的照顧服務與輔具選擇，社區藥局的角色也逐漸從「領藥、買藥」轉向整合醫療、長照與生活資源的社區服務據點。中華民國藥師公會全聯會副秘書長李懿軒指出，未來藥局除了提供藥品，也可進一步協助民眾了解長照輔具、申請相關資源，成為民眾接觸醫療及長照資源的第一線窗口。

「台灣健康2030：長照家庭健康旅程的轉型關鍵與資源整合」論壇今天舉行，討論第一線健康服務，如何從醫療院所延伸至社區。

李懿軒表示，社區藥局是基層醫療的一環，除了提供藥品，更肩負教導民眾正確使用非處方藥品、提升健康識能的責任。隨著長照3.0發展，輔具種類更加多元，包括智慧輔具及輔具租賃等，第一線藥師也必須具備更多跨領域知識及行政能力。

李懿軒指出，尤其在醫療及照顧資源較不足的地區，民眾許多生活用品都會在社區藥局購買，疫情期間社區藥局曾因實名制、送藥到府等服務，與民眾建立緊密的信任關係，也讓民眾看見藥師除了調劑及販售藥品之外，還能做更多事。未來若能拓展一站式服務，從單純提供商品進一步延伸到提供服務，藥師就能協助民眾判斷是否有輔具需求、了解可申請的社會資源，以及尋找生活照顧相關服務，讓社區藥局的價值不只停留在販售藥品。

新北市藥師公會理事長許有杉表示，在政府積極推動藥品韌性及分級醫療的同時，社區藥局也不能停留在過去的服務模式，未來應朝「全能照護」方向發展，成為分層醫療中的公衛守護站，扮演民眾健康第一線的角色。

許有杉指出，未來社區藥局的服務範圍將延伸至居家照護、送藥到府及居家照顧。例如藥師在接觸長輩時，可協助觀察家中瓦斯、水龍頭、電燈等設備是否存在安全問題，若發現需要進一步協助，也可轉介社會局等相關單位，讓藥局成為連結醫療與社會資源的節點。

不過許有杉坦言，目前藥局本身也面臨人力吃緊問題，若要從被動提供藥品轉為主動提供更多照顧服務，勢必需要更多元的專業訓練，包括長照、居家安全及社會資源等相關知識，才能真正完成跨領域整合。

除了藥局本身轉型，數位平台也開始協助串聯相關資源。鄰近健康副總經理蔡尚燐表示，鄰近健康平台串聯千家藥局，包含藥品、輔具、醫療器材和長照服務與商品，民眾可以從平台尋找適合服務和申請方式，發揮社區藥局的潛在價值。