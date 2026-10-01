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公費疫苗今開打！ 左流右新可拿1350健康幣 石崇良曝已2.3萬人登錄

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
115年度公費流感及新冠疫苗開打，今天進行「左流右新 護肺顧心」記者會，由衛福部長石崇良、新手媽媽邱芷柔及職籃啦啦隊女孩可恩的2歲女兒允兒，現場接種示範。記者邱德祥／攝影
115年度公費流感及新冠疫苗開打，今天進行「左流右新 護肺顧心」記者會，由衛福部長石崇良、新手媽媽邱芷柔及職籃啦啦隊女孩可恩的2歲女兒允兒，現場接種示範。記者邱德祥／攝影

左流右新流感、新冠疫苗公費接種今開打，且今年更連結健康存摺及Health GO的APP，讓民眾施打可以換健康幣。衛福部長石崇良今表示，截至上午11點已經有2.3萬人完成健康幣註冊，下周開始周周有摸彩，鼓勵民眾趕快上網註冊護健康。

今舉辦115年度公費流感及新冠疫苗開打記者會「左流右新 護肺顧心」記者會，由衛福部長石崇良、新手媽媽邱芷柔及職籃啦啦隊女孩可恩的2歲女兒允兒，現場接種示範。

石崇良表示，秋冬為流感、新冠好發季節，尤其長者、幼兒及高風險慢性病患者等族群，發生重症及死亡的風險較高，今年公費流感疫苗總計採購705萬150劑，包括標準型流感疫苗684萬9360劑及免疫加強型流感疫苗20萬790劑，為歷年採購量首次超過700萬劑。其中，加強型流感疫苗將優先提供長照及安養機構65歲以上長者公費接種。

新冠疫苗則採購240萬劑，包括Moderna 220萬劑，含190萬劑單劑型及30萬劑多劑型及Novavax 20萬劑，其中適用於12歲以上接種單劑型全面升級為新世代新冠疫苗，副作用減半，而且提供更佳的免疫保護力，因流感及新冠病毒持續變異，故建議民眾每年均須接種流感疫苗及新冠疫苗，把握開打時程及早接種，才能獲得最好的保護。

石崇良說，搭配健康幣活動，截至上午11點已有2.3萬人完成健康幣註冊，只要施打流右新就可以獲得1350健康幣，且下周開始周周有摸彩，累計後12月開始兌換。

石崇良表示，健康幣理念是透過公私協力，也就是公部門建系統、建平台，由私部門民間大家共同響應，預算主要是在建資訊平台為主，今年編列的預算大概在5000萬元左右，其餘的就是靠各個企業，對於健康的消費，參與健康幣的折抵活動，大家共同來共襄盛舉。

石崇良說，目前有包含超商通路、藥局通路、運動場館，也有壽險業者，持續在擴大參與中，將會在下個月完整公布，這段期間請大家努力地去打疫苗、做健檢、做癌篩。

疾管署指出，今年度公費流感及新冠疫苗將分二階段開打，第一階段自今起針對65歲以上長者、55歲以上原住民、學齡前幼兒（流感為滿6個月以上至國小入學前幼兒；新冠為從未接種COVID-19疫苗滿6個月至未滿6歲幼兒）、高風險對象、孕婦、6個月內嬰兒雙親或實際扶養者、安養與長照機構人員、醫事及防疫相關人員、幼兒園托育機構人員等對象；第二階段則自11月2日起進一步開放50歲以上無高風險慢性病成人接種流感疫苗及新冠疫苗。

目前全國近4000家合約院所提供公費疫苗接種服務，民眾可透過各地方政府衛生局網頁、疾管署官網、LINE@疾管家或撥打1922防疫諮詢專線查詢鄰近院所，並建議事先電洽確認或預約；前往接種時應攜帶健保卡及兒童健康手冊、孕婦健康手冊等相關證明文件。

●2026流感、新冠疫苗開打！公費時程對象、疫苗廠牌、施打禁忌一次看

https://health.udn.com/health/story/5961/9786223

●登入就有健康幣！10月1日起首登健保APP專區 填表秒拿300健康幣

https://udn.com/news/story/7266/9786758

115年度公費流感及新冠疫苗開打，疾管署呼籲「左流右新 護肺顧心」。記者邱德祥／攝影
115年度公費流感及新冠疫苗開打，疾管署呼籲「左流右新 護肺顧心」。記者邱德祥／攝影

115年度公費流感及新冠疫苗開打，由衛福部長石崇良、新手媽媽邱芷柔及職籃啦啦隊女孩可恩的2歲女兒允兒，現場接種示範。記者邱德祥／攝影
115年度公費流感及新冠疫苗開打，由衛福部長石崇良、新手媽媽邱芷柔及職籃啦啦隊女孩可恩的2歲女兒允兒，現場接種示範。記者邱德祥／攝影

石崇良 疫苗 健康幣

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