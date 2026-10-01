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南投13.9萬劑公費流感疫苗 籲長者儘早接種

中央社／ 南投縣1日電

公費流感及COVID- 19疫苗今天開打，南投縣衛生局表示，今年公費流感疫苗採購13萬9000劑，由於高齡者感染流感重症死亡風險不容忽視，提醒長者及慢性病等高風險族群儘早接種。

公費流感及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗今天起同步開打，南投縣衛生局呼籲符合資格民眾把握時間接種，響應「左流右新、護肺顧心，肺鏈再加1」，透過流感、新冠、肺炎鏈球菌疫苗多重防護，降低呼吸道感染後發生重症及住院風險，守護自己及家人健康。

南投縣衛生局表示，南投縣今年公費流感疫苗採購13萬9000劑，包括標準型流感疫苗13萬6500劑、免疫加強型流感疫苗2500劑，整體疫苗涵蓋率約29.8%；今年首度導入免疫加強型流感疫苗，提供高風險族群（安養及長期照顧機構住民與工作人員）更多元選擇。

衛生局表示，65歲以上長者更應提高警覺，依目前流感併發重症統計資料，全國65歲以上長者通報1248人，確診共885人、死亡共186人；南投縣通報共34人，確診19人、死亡4人，死亡率21.1%，顯示高齡族群感染流感後發生重症死亡風險不容忽視。

衛生局表示，公費流感、新冠疫苗今天起分階段開打，首階段包含65歲以上長者、55歲以上原住民、醫事及衛生防疫相關人員、安養及長期照顧機構住民與工作人員、學齡前幼兒、孕婦、高風險慢性病人、重大傷病患者、學生等公費對象；50歲至64歲無高風險慢性病成人則自11月2日起開放接種。

竹山秀傳醫院上午啟動「一條龍」便利接種服務，由院長莊碧焜率領醫院人員率先施打，竹山秀傳醫院表示，開打首日民眾響應相當熱烈，截至中午已服務超過400人接種流感疫苗，其中更有70人主動加打COVID-19疫苗，後續將主動前進社區為居民施打。

流感疫苗 南投 疫苗

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