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宣稱療效！江守山廣告「活化勝」益生菌涉累犯 食藥署累積裁罰8百餘萬

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
醫師江守山代言益生菌保健食品「活化勝」，卻誇大其療效稱「具逆轉腎病」等醫療效能，該廣告內容不斷於電視廣告中高頻率播放，遭衛福部食藥署依「食安法」開罰402萬。圖／食藥署提供
醫師江守山代言益生菌保健食品「活化勝」，卻誇大其療效稱「具逆轉腎病」等醫療效能，該廣告內容不斷於電視廣告中高頻率播放，遭衛福部食藥署依「食安法」開罰402萬。圖／食藥署提供

醫師江守山代言益生菌保健食品「活化勝」，誇大其療效稱「具逆轉腎病」等醫療效能，該廣告內容不斷於電視廣告中高頻率播放，遭衛福部食藥署依「食安法」開罰402萬。食藥署企畫及科技管理組組長鄭維智指出，該公司歷年來已多次違規，自113年以來已遭連續開罰890萬元，呼籲電視及各類傳播媒體業者，刊播食品廣告時，應落實自律審查，不該刊登涉及不實、宣稱療效的廣告。

鄭維智指出，食藥署近期查獲「活化勝」產品及其代言人醫師江守山於電視等媒體高頻率刊播違規廣告，傳遞產品的神奇效果，及以醫師形象誇大宣稱產品具有「逆轉腎病」等醫療效能，容易使消費者誤信食品具有治療疾病之效果，甚至可能造成民眾延誤就醫，已涉嫌嚴重違反「食安法」第28條有關食品廣告不得不實、誇張、易生誤解或宣稱醫療效能之規定。

「活化勝」已非首次違規，鄭維智指出，在113年度經嘉義市及雲林縣衛生局查處，累計裁罰新台幣308萬元，114年度再由嘉義縣衛生局裁罰180萬元，惟至115年度，該產品仍持續刊播涉及違規宣稱之廣告，食藥署將持續督促地方衛生機關，對於「活化勝」產品廣告及其代言人「江守山」醫師，就違規情節加重處分，已重罰402萬，從113年至今，已累計裁罰890萬元。

鄭維智指出，，電視及各類傳播媒體業者刊播食品廣告時，應善盡媒體社會責任，落實廣告內容之自律審查，勿刊播涉及不實、誇張、易生誤解或宣稱醫療效能之食品廣告，致民眾延誤就醫Ｌ；提醒民眾，尤其是腎臟病患者，食品不是藥品，不能取代正規醫療，也不能宣稱具有治療疾病的效果。腎臟病成因複雜，身體不適或疑似相關症狀，應尋求正規醫療管道，接受專科醫師診治。

江守山 食藥署 益生菌

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