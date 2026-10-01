第20屆流浪者計畫名單揭曉 4青年踏上探索之旅

雲門第20屆「流浪者計畫」獲獎名單揭曉，由紀實攝影工作者馮默箏、野生動物獸醫施緯、青年戲曲演員蔡宇倫及劇場工作者王品果獲選，4青年將陸續啟程，各自踏上至少60天的探索之旅。

雲門基金會今天發布新聞資料表示，今年共收到296件申請，徵件範圍涵蓋亞太及亞西地區。獲選的紀實攝影工作者馮默箏長期關注伊斯蘭文化與社會議題，他將前往吉爾吉斯與塔吉克展開田野考察，為日後以女性議題為主題的紀實攝影專題奠定基礎。

野生動物獸醫施緯同時是作家與自媒體創作者，自喻為連結大眾與野生動物保育的橋梁，將走訪尼泊爾與印度的救傷與保育現場，了解人們如何在有限資源下守護野生動物。

從小學三年級開始學習歌仔戲至今的劇團工作者蔡宇倫將走訪日本東京、京都與大阪，觀察歌舞伎、能劇與文樂如何在當代延續，從不同文化的傳統藝能中，尋找屬於這一代的戲曲語言。

劇場工作者王品果父母為金枝演社創辦人，自幼在劇團環境中成長。近年探索台灣傳統音樂，並跟隨月琴傳承者陳明章學習月琴，也學習南管、車鼓等傳統藝術，這次他將前往印度，觀察藝術、信仰與生活如何交織。4名流浪者將於2027年各自啟程，讓原有提問在獨行中與真實世界碰撞，形成新的方向。