低音提琴新星安德烈簽約華納古典 求讓樂器唱歌

24歲低音提琴新星安德烈力求讓樂器歌唱，獲華納古典成立百年來第一個低音提琴家的獨奏合約。從樂團合奏角色到獨奏地位，安德烈的努力也讓低音提琴之美持續被當代認同。

安德烈（Marc André）表示，無論從個人的職業生涯角度，或是從低音提琴在古典音樂界的地位來看，這都是低音提琴的一大進步，「發行一張主流唱片公司支持的低音提琴獨奏專輯一直是我的夢想，這夢想就像一個模糊的幻影，伴隨了我生命的大部分時光，如今夢想成真，也表達了人生一切都有可能。」

安德烈表示，他一直想用樂器唱出如人聲般的歌唱性，「演奏時我總是在腦海中吟唱，克服技術限制，展現低音提琴抒情與熱情兼具的面向。」

根據牛耳藝術發布的新聞資料，安德烈擁有192公分高挑身材與帥氣外型，除了音色獨特，也以個人魅力與社群影響力圈粉無數。安德烈將首登國家音樂廳大廳舉行音樂會，攜手波蘭吉他名家柯華斯基（Mateusz Kowalski）特殊編制，展現低音提琴音色多變的魅力。

馬克・安德烈低音提琴音樂會將於11月20日舉行，地點在台北國家音樂廳。曲目包括葛拉納多斯「西班牙舞曲」、法雅七首「西班牙民謠」以及莫利克奈「新天堂樂園」等經典曲目。