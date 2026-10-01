連假後流感回診潮來襲！本周估14至15萬人次 符合公費對象盡快接種

中秋連假遇流感疫情高峰，台大急診人數創史上新高，目前呼吸道疾病處高峰期，疾管署長羅一鈞表示，本周是這一波流感疫情的的最高峰，推估單周就診人次飆上15萬人，疫情恐持續至11月中旬才會脫離流行期，提醒符合公費流感疫苗接種對象盡快接種。

疾管署周二公布最新監測資料，國內流感疫情處於流行期，上周類流感門急診就診計13萬8654人次，較前一周略降3.2%，主要受連假門診休診影響。羅一鈞表示，10月是流感好發期，很容易感染，希望民眾可以把握時間，今天公費疫苗開打以後，盡快來接種疫苗。

至於流感疫情會不會上升，羅一鈞說，本周一是國定假日，後續這幾天有一些回診潮，估計這一周就診人次可能會在14萬到15萬之間，會不會再上升至之前預估的16萬人次，仍需要觀察，預估本周疫情會是今年最高，後續應該就持平跟往下降，估計大概10月中旬後會明顯下降，如果疫苗打氣很好，也有助於疫情快速降溫。