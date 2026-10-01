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燃油附加費連3漲！每段航程多花約150元 漲幅約15.4%

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
國人瘋出國旅遊，但近期國際燃油附加費調漲，機票跟著上漲，出國民眾荷包又要失血。聯合報系資料照
國人瘋出國旅遊，但近期國際燃油附加費調漲，機票跟著上漲，出國民眾荷包又要失血。聯合報系資料照

國籍航空國際線燃油附加費連3漲，民航局宣布下周三起再度短長城航線每段航程皆調漲新台幣150元左右，漲幅約15.4%。

航空燃油價格7月出現短暫下跌後，持續上漲，依據中油今天公告的國際航線航空燃油價格，由每桶156.79元調漲為177.89美元（自第13級距調整為第15級距），民航局宣布，國籍航空公司國際航線客運燃油附加費，將自7日起調漲。

短程航線自每航段32.5美元（約新台幣1037元）調漲至37.5美元（約新台幣1197元）、長程航線每航段從84.5美元（約新台幣2698元）調漲至97.5美元（約新台幣3113元），已要求業者充分揭露相關資訊，以維護消費者權益。

民航局於2005年與國籍航空公司協調客運燃油附加費調整機制，以中油公司公告之國際航空燃油每桶牌價為收取基準，「未達40美元」為不收費之第1級距，「40美元—未滿50美元」為開始收費之第2級距，短程航線為5美元，長程航線為13美元；當油價每增加10美元時，短程航線增加2.5美元，長程航線增加6.5美元。

漲幅 國籍航空 中油

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