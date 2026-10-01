影／左流右新、護肺顧心 公費流感及新冠疫苗同步開打

疾病管制署今天舉辦115年度公費流感及新冠疫苗開打記者會「左流右新 護肺顧心」，衛生福利部部長石崇良、中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿、疾管署長羅一鈞、副署長林明誠，以及新手媽媽及其未滿6個月的寶寶、職籃啦啦隊女孩可恩和2歲女兒允兒一同出席，並由石部長、新手媽媽和允兒於現場率先接種，共同呼籲符合公費資格民眾，同時接種流感及新冠疫苗，以獲得「護肺顧心」的雙重防護力。

石崇良說明，秋冬為流感、新冠好發季節，尤其長者、幼兒及高風險慢性病患等族群，發生重症及死亡的風險較高，因此今年公費流感疫苗總計採購705萬150劑（包括標準型流感疫苗684萬9,360劑及免疫加強型流感疫苗20萬790劑），為歷年採購量首次超過700萬劑，其中加強型流感疫苗將優先提供長照及安養機構65歳以上長者公費接種；新冠疫苗則已採購240萬劑，包括Moderna220萬劑（含190萬劑單劑型及30萬多劑型）及Novavax20萬劑，其中通用於12歲以上接種之單劑型全面升級為新世代新冠疫苗，副作用滅半，而且提供更佳的免疫保護力，因流感及新冠病毒持續變異，建議民眾每年均須接種流感疫苗及新冠疫苗，把握開打時程及早接種，才能獲得最好的保護。

老盟秘書長張淑卿表示，台灣已邁入超高齡社會，長者是流感及新冠重症的高風險族群。今年政府首度提供加強型流感疫苗，優先提供長照及安養機構65歲以上長者接種，更貼近長者健康需求，另亦再次呼籲長輩同時接種流感及新冠疫苗，以達到加倍保護的效果。

疾管署指出，今年度公費流感及新冠疫苗將分二階段開打，第一階段自10月1日起，針對65歲以上長者、55歲以上原住民、學齡前前幼兒（流感未滿6個月以上至國小入學前幼兒；新冠為從未接種 COVID-19疫苗之滿6個月至未滿6歲幼兒）、高風險對象、孕婦、6個月內嬰兒之雙親或實際扶養者、安養/長照機構人員、醫事及防疫相關人員、幼兒園托育機構人員等對象；第二階段則自11月2日起進一步開放50歲以上無高風險慢性病成人接種流感疫苗及新冠疫苗。

目前全國近4,000 家合約院所提供公費疫苗接種服務，民眾可透過各地方政府衛生局網頁、疾管署官網、LINE@疾管家或撥打1922防疫諮詢專線查詢鄰近院所，並建議事先電話接洽確認或預約，前往接種時應攜帶健保卡及兒童健康手冊、孕婦健康手冊等相關證明文件。

職籃啦啦隊女孩可恩（後）和2歲女兒允兒於現場率先接種。記者邱德祥／攝影

疾病管制署今天舉辦115年度公費流感及新冠疫苗開打記者會「左流右新 護肺顧心」，衛生福利部長石崇良（左）及新手媽媽（右）率先接種。記者邱德祥／攝影