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2026健康永續ESG評選揭曉 卓越典範獎得主：北榮、部立豐原、關渡醫院

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
2026健康永續ESG評選聚焦韌性醫療、民眾就醫經驗、社區健康議題與永續創新。口頭報告評審委員台灣醫院協會理事長李飛鵬（右起）、國策顧問簡文仁、國立陽明交大校長林奇宏、聯合報健康事業部營運長吳貞瑩、厚生基金會執行長陳柏同。 圖／聯合報健康事業部提供
2026健康永續ESG評選聚焦韌性醫療、民眾就醫經驗、社區健康議題與永續創新。口頭報告評審委員台灣醫院協會理事長李飛鵬（右起）、國策顧問簡文仁、國立陽明交大校長林奇宏、聯合報健康事業部營運長吳貞瑩、厚生基金會執行長陳柏同。 圖／聯合報健康事業部提供

「2026健康永續ESG評選」今天揭曉，呼應台灣進入超高齡社會，參選的各級醫院無不致力於民眾就醫感受的提升、AI流程導入為醫護人力減壓等措施，今年健康永續「卓越典範獎」，醫學中心由台北榮總獲獎、區域醫院則是部立豐原醫院、地區醫院由台北市立關渡醫院摘下最高榮譽。

「2026健康永續ESG評選」由聯合報主辦、厚生基金會協辦、衛福部指導，預計十月卅一日舉辦頒獎典禮，除了「卓越典範獎」，當天另外揭曉「傑出實踐獎」、「潛力發展獎」，各有七家醫院得獎。

健康永續ESG評選今年開放全台醫院皆可參與，包括醫學中心、區域醫院和地區醫院，今年參與醫院各有特色，島型醫院旗津醫院串連志工，發揮皮克敏精神，成為尋找走失失智長者的第一線；深耕弱勢，嘉義基督教醫院如何設計機制聘用醫護人力；輔大醫院結合大學特色，將音樂非藥物治療運用到失智者、早療兒童身上。

病患滿載的醫學中心北榮如何大幅縮減檢驗時間到57分鐘，減少民眾回診就醫次數；輔具修繕服務嘉惠社區；台大醫院則將照顧離島馬祖民眾篩檢胃癌模式，寫入期刊，納入國家公費政策，發揮指標醫院影響力等，成為此次得獎醫院的特色。

主辦單位聯合報健康事業部表示，作為媒體，我們與跨領域評審凝聚共識，將評定面向更聚焦在民眾就醫體驗、醫院對社區健康議題的投資以及韌性醫療，回應挑戰且提出具體解決作法，回到以民眾、病患為中心。

此次評審團由國立陽明交大校長林奇宏率領，共分書審、簡報兩階段，根據醫院前一年的永續作為評選。評審委員包括台灣永續金融與企業影響力協會理事長王儷玲、台灣社區醫院協會理事長朱益宏、台灣醫院協會理事長李飛鵬、聯合報健康事業部營運長吳貞瑩、秀傳醫療體系副營運長郭昭宏、厚生基金會執行長陳柏同、護理師護士公會全聯會理事長陳麗琴、國策願問、台灣健康運動聯盟副理事長簡文仁。（依姓氏筆畫排列）

林奇宏在評審過程中，特別關注各家醫院對在地民眾的健康篩檢不遺餘力，但醫院如何與政府公衛篩檢政策相輔相成，完善篩檢到後續個案追蹤、治療流程；李飛鵬鼓勵醫院節能減碳，並且出版永續報告書是永續第一步。陳柏同關心醫院導入AI工具後，能否確實減少醫護人員的工作量，作法能分享給其他醫院；簡文仁則肯定大醫院照顧偏鄉、原鄉兒童，期待模式能擴大至全國。

健康永續ESG評選結果今天公布，頒獎典禮預計10月31日舉行，當天將公布獲得特別獎的醫院。「卓越典範獎」得獎名單請上「健康永續ESG評選」網站：https://healthesg.udn.com

關渡醫院 北榮 健康

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