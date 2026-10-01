超高齡社會照顧需求增 蕭美琴：把台灣引以為傲的科技導入長照

第七屆台北國際照顧博覽會今天登場，副總統蕭美琴出席致詞表示，因應超高齡社會，照顧是國家與社會要共同承擔的責任，在台灣科技實力被世界看見的同時，也要將成果應用在照顧上，未來持續挹注資源在長照3.0、串聯醫療資源，讓民眾活得久也活得好。

2026年第七屆台北國際照顧博覽會暨第一屆城市照顧典範獎開幕今天舉行，蕭美琴表示，過去在基層走動時，經常聽到偏鄉長輩反映，在就醫及參與各項活動時，感受到距離及資源落差；中壯年族群夾在上一代與下一代間，也面對家庭照顧與職場雙重壓力。她強調，照顧不該是個人獨自奮戰，也不該成為單一家庭沉重的負擔，應是國家與社會共同承擔的責任。

蕭美琴表示，在台灣科技產業成果被世界看見的同時，必須思考如何將經濟成果轉化為對人民更完善的照顧，台灣引以為傲的智慧科技，應進一步應用在照顧領域。她指出，透過智慧科技協助第一線照顧人員，可望減輕照顧工作的身體與心理負擔，也能更精準提升長輩的照顧品質。

她指出，政府接下來將持續擴充長照3.0資源，進一步串連醫療、社會與長照服務，從最前端的健康照顧一路延伸到人生最後階段的安寧善終。賴總統「健康台灣」不只是讓民眾在生病時獲得良好醫療，更重要的是透過預防醫學、慢性病管理及高齡生活支持，延長生命長度，也增加健康生活長度，讓民眾「活得久、活得好，同時保有生活品質與尊嚴」。

衛福部次長呂建德指出，台灣邁入超高齡社會，65歲以上人口達477萬人，高齡人口快速增加，衛福部提出「116-119因應超高齡社會對策方案」，長照預算從去年927億元提高至今年1153億元，住宿式服務機構住民補助也由每人1萬元提高至1萬5000元，結合智慧科技及跨部門資源，發展獨居老人服務，持續推動醫療與長照整合。

呂建德指出，超高齡社會帶來各項照顧需求，對政府是挑戰，但同時也提供產業發展的機會，未來將持續從政策、服務及產業等面向，完善照顧體系。

侒可傳媒執行長李正雄表示，人口結構改變，民眾對照顧需求更加多元，今年提出「城市照顧力」，希望找出各縣市在照顧治理上的成果並予以肯定，建立相互學習、複製經驗的平台。未來也將串聯從健康、亞健康、衰弱到長照的完整照顧產業生態系，發展智慧照顧，集結國內外照顧產業力量，盼讓台灣成為重要的照顧產業基地。