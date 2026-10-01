東沙環礁國家公園明年20週年 3博物館將辦特展

內政部國家公園署海洋國家公園管理處今天與海科館、科博館與海生館簽署合作備忘錄，3博物館明年將推出東沙環礁國家公園20週年暨尖齒檸檬鯊特展；國家公園署長王成機期盼將東沙保育工作的成果，呈現給民眾了解。

國家公園署海洋國家公園管理處上午與國立海洋科技博物館、國立自然科學博物館及國立海洋生物博物館，簽署「環礁二十．博覽東鯊－東沙環礁國家公園20週年暨尖齒檸檬鯊特展」合作備忘錄，由王成機與教育部終身教育司副司長顏寶月見證，正式啟動跨部會的海洋生態保育與科普教育大聯盟。

王成機致詞時表示，東沙環礁國家公園剛好明年就是成立20週年，當地具有特有的保育海洋生物，感謝教育部部所屬的3個博物館騰出明年暑假7至9月的檔期，舉辦特展，讓民眾能了解在東沙第一線所做的研究。

王成機告訴中央社記者，尖齒檸檬鯊被國際自然保護聯盟（IUCN）公告達到瀕危的物種，但在東沙海域生長得非常好，國家公園署也對尖齒檸檬鯊做了保育措施，因此透過3博物館在明年暑假舉辦特展，期盼透過科普方式，讓民眾了解東沙環礁國家公園海洋生態，以及保育成果。

顏寶月表示，台灣是海島型國家，民眾應該具有海洋意識，希望透過特展讓民眾能更加瞭解遠在台灣西南方的東沙環礁國家公園，期待未來教育部所屬場館能與國家公園署多加合作，讓民眾能更加了解國家公園的重要生物與生態保育，也讓更多人能認識台灣的美麗。

國家公園署表示，這次合作創下國家公園與3大博物館資源深度整合的創舉，將多年研究精華與生態資產轉化為沉浸式體驗與互動展覽，甚至讓小朋友擔任「小小研究員」，實現「許生物一個家、培育海洋未來」的願景。