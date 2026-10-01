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UCC解決急診壅塞有限 中秋台大湧逾400人 石崇良：將比照春節獎勵開診

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
衛福部於中秋連假開設3日假日輕急症中心UCC，但連假結束，部分醫院急診出現壅塞現象，台大醫院長余忠仁提到，中秋連假急診人數創新高。衛福部長石崇良（右）回應，年底前還有多個連假，將依據健保署開診率，決定比照春節分流獎勵開診。記者翁唯真／攝影
衛福部於中秋連假開設3日假日輕急症中心UCC，但連假結束，部分醫院急診出現壅塞現象，台大醫院長余忠仁提到，中秋連假急診人數創新高。衛福部長石崇良（右）回應，年底前還有多個連假，將依據健保署開診率，決定比照春節分流獎勵開診。記者翁唯真／攝影

衛福部於中秋連假開設3日假日輕急症中心UCC，但連假結束，部分醫院急診出現壅塞現象，台大醫院長余忠仁提到，中秋連假急診創下新高，舒緩急診壅塞問題有限。衛福部長石崇良回應，年底將迎接多個連假，會再依據健保署的開診率做依據，來決定比照春節分流獎勵開診。

中秋4天連假結束，不過前天上午台大醫院急診室有80人候床，林口長庚連續2天候床病人逾150人，壅塞問題仍在。

石崇良今出席左流右新疫苗施打記者會，石崇良表示，今年因連假比較長造成病人就醫的人數比較多，也看到基層開診率因為連假的關係受到影響。今天行政院會院長卓榮泰提示，接下來包含10月還有多個連假，會按照春節的規模，來做相關開診的分流措施，近期就會跟大家做進一步的說明。

石崇良表示，包含過去在春節期間除了UCC外，還包含獎勵基層假日開診，會再依據健保署的開診率做依據，來決定分流獎勵開診。

過往連假消化急診人流需要約2周的時間，國慶連假下周展開，會不會中秋的患者尚未消化，就又有新一批患者湧入？石崇良說，將透過區域聯防網絡進行調控機制，包含院內調控，遇連假後常規住院或手術預作安排、急診候床優先消化或安排轉診等。近期衛福部將與醫事司、健保署跟地方衛生局、醫院進行討論。

石崇良強調，目前急診就診患者仍以上呼吸道疾病為主，流感疫情處於高峰，預期延續到11月中，今天開打新冠跟流感疫苗，鼓勵大家趕快施打。

另外，台大規畫設置UCC，石崇良也透露目前進度是台北市衛生局已進行中，因設施、設備、人員排班要處理，目前還在追蹤進度。

余忠仁透露，因流感疫情持續升溫，台大於中秋連假期間，急診來診人次創新高，一度單日湧入430人，為創院130餘年首見。台大院內統計，患者包括各式呼吸道疾病、腹瀉等病人，其中不少病人為流感患者，提醒民眾重視疫苗接種等預防措施。

石崇良 急診 春節

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